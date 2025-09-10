الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقي.. هذا هو حجم العقود الموقعة

كشف سفير المعرض الإفريقي للتجارة البينية في طبعته الرابعة، ورئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، أمين بوطالبي، في تصريح لـ”الشروق”، أن حجم العقود الموقعة خلال هذا المحفل الاقتصادي بلغ 46 مليارًا و300 مليون دولار، أي بنسبة إنجاز فاقت 135 بالمائة، معتبرًا أن هذه النتائج تؤكد ريادة الجزائر في تنظيم التظاهرات الاقتصادية الكبرى.

وأشار بوطالبي إلى أن هذه الطبعة تعتبر من أنجح الدورات من حيث الحضور، حيث استقطبت 49 ألف زائر من مختلف الدول، إضافة إلى مشاركة قياسية تمثلت في 137 دولة، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالمعرض.

وأشاد بوطالبي بدور البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، الذي عبّر عن فخره بنجاح الطبعة في الجزائر، مؤكدًا أن “الحدث كان كبيرًا وملهمًا، وبرز كمنصة رئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، وإشراك المجتمع الاقتصادي في بناء إفريقيا جديدة”.

وأضاف أن هذه الطبعة خصصت جلسات استثنائية حول وكالات ترقية الاستثمار والمناطق الحرة، كما استضافت قمة رئاسية حول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، ما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات الجزائر.

وأشار المتحدث إلى أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير سيعمل على مرافقة الاتفاقيات المبدئية الموقعة بين الدول ومتابعتها لضمان تحويلها إلى مشاريع فعلية، موضحًا أن القيمة النهائية للتوقيعات قد تصل إلى 50 مليار دولار، بإدراج الشراكات مع دول عربية وأجنبية خارج القارة.

وختم بوطالبي تصريحه بالتأكيد على أن هذه النتائج تعزز مكانة الجزائر كمحور استراتيجي للاستثمار الإفريقي، وتدعم جهود البنك الإفريقي في التوسع نحو افتتاح مقر دائم له في الجزائر، مما سيشكل “نقلة نوعية في مسار التعاون جنوب-جنوب”.