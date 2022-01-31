“الطبيب المزيف” صاحب نصائح اللقاح في قبضة الشرطة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تريعة نور الدين عن حيثيات قضية “الطبيب المزيف” الناشط بموقع “تيك توك” والذي كان يشكك في التلقيح ويزرع الريبة وسط المواطنين، وتم ايداعه الحبس المؤقت بتهم نشر وترويج عمدا اخبار وانباء كاذبة بين الجمهور.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها وكيل الجمهورية بالتنسيق مع محافظ شرطة رئس فرقة قمع الإجرام للمصلحة الولائية للشرطة لأمن الجزائر، والذي ذكر فيها بأنه، وفي إطار المهام المنوطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر ومن خلال التتبع الدائم والمستمر لما يروج له عبر الفضاء السيبراني ، رصدت عناصر الفرقة حساب إلكتروني على تطبيق تيك توك ، وكذا صفحات التواصل الاجتماعي ، يدعي مالكه انتسابه للطاقم الطبي العامل بمستشفى نفيسة حمود حسين داي، اختصاص أمراض التنفسية، مما مكنه من استقطاب حوالي 1.7مليون شاهد.

واستطرد في التفاصيل قائلا:” هذه الصفة استغلها المشتبه فيه نظير تكفله بمرافقة والده للعلاج بمصلحة كوفيد 19، بمستشفى نفيسة حمود حسين داي، منذ تاريخ 27 جويلية 2021 إلى غاية 18 أوت 2021؛ ليعرض بعدها خدماته على أهالي المرضى كمساعد للتكفل بهم مقابل مبلغ مالي لليلة الواحدة.

وخلال تواجده بالمستشفى اغتنم المشتبه فيه تسجيل ونشر معلومات مغلوطة وذلك بالتعليق على الوضعية الكارثية التي تعيشها مصلحة كوفيد 19 حسب مزاعمه.