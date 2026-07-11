الطب والأدب (أطباء جزائريون أبدعوا في الأدب) الجزء الثالث

في الجزائر، برز كثير من الأطباء الشباب في مجال الشعر والقصة، منهم الشاعر الطبيب المختص في أمراض القلب حسان عبابسة، من ولاية سطيف، وسبق أن احتفينا به في ولاية البويرة، وأهداني دواوينه الشعرية وهي: “مبحر في ذكرياتي”، “صرخة في وجه الموت”، و”مواسم الغاردوشكا والصبّار”.

والطبيب الشاب إلياس العرافة، المختص في أمراض السرطان والعلاج بالأشعة الذي أبدع في مجال القصة القصيرة ومجموعته القصصية “اثنتا عشر قبامة لعازر”، التي نالت احتفاء كبيرا من طرف النقاد وفاز أيضا بجائزة “دنيا بوحلاسة” الوطنية للنصوص الإنسانية عن نصه “الجمال الخفي للموت”.

ومن الجنوب، بولاية ورقلة، برز الطبيب الروائي سليم عبادو، واشتهر بروايات لرموز ثورية ضحت من أجل الجزائر كرواية “بعيد عن الأعين”، التي هي رسالة إنسانية في حق البطل المناوئ للاستعمار الفرنسي الذي فضل أن يضحي بحياته من أجل استقلال الجزائر المدعو “موريس أودان”.

وله أيضا رواية “قلب في أقصى اليسار” الصادرة (2024) عن دار الأمير في الجزائر، وتتحدث عن مسيرة الشهيد والمناضل محمد بودية… بالإضافة إلى رواية الكناس التي تسلط الضوء على مكابدة تاجر بين وادي سوف والعاصمة…

وفي مجال الشعر، برزت الطبيبة، الشاعرة القاصة، أمينة حزمون، المختصة في المخ والأعصاب…

ولها حضور أدبي متنوع، إذ أصدرت مجموعة شعرية بعنوان «تفاصيل سمراء» عن دار موزاييك، وكتبت نصًا مسرحيًا بعنوان «ظلال لفصل واحد»، ورواية «المجانين لا يموتون»، إلى جانب مسرحية شعرية بعنوان “مأساة شاعر” ونالت كثيرا من الجوائز الأدبية، من أبرزها جائزة البردة العالمية للشعر الفصيح في الإمارات عام 2018، وجائزة سعاد الصباح للرواية في الكويت عن رواية «المجانين لا يموتون» عام 2017.

وشاركت في مسابقة أمير الشعراء ولها حضور بارز في الملتقيات الشعرية التي تقام عربيا…

وهناك أسماء كثيرة تحتاج إلى دراسة معمقة، ربما نعود إليها لاحقا، هذه الأسماء الجزائرية التي تناولتها هم أصدقاء على هذا الفضاء الافتراضي…

هذه بعض الأسماء العالمية والعربية الجزائرية التي جمعت بين الطب والأدب وبينت أن الموهبة والممارسة الأدبية لا تقتصر على مهنة معينة والإبداع الحقيقي ينطلق من الخبرات الحياتية المتراكمة والطبيب يعيش هذا الواقع مع مرضاه ويفهم نفسياتهم وانكساراتهم، فلا غرابة إذن أن يبدع ويحلق بعيدا في سماوات الفن والجمال.