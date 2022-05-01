الطرق الـ4 الأكثر فعالية لخفض الكوليستيرول بشكل سريع

يؤثر ارتفاع الكوليسترول على الأداء الطبيعي للجسم، ويمكن أن يكون لهعواقب مميتة مثل النوبة القلبية.

وقد جمع موقع “تايمز أوف إنديا” 4 طرق، يقول الخبراء إنها فعّالة لخفض الكوليسترول في الدم بشكل سريع وهي كالتالي:

1-تناول أكل صحي:

الغذاء الصحي ضروري للغاية للتحكم في مستوى الكوليسترول. يجب تجنّب تناول الوجبات السريعة، ويفضل دائمًا تناول تلك الأطعمة المفيدة لصحة القلب.

2-النشاط البدني:

يقول خبراء الصحة إنه كلّما تقدمت في العمر، زاد عدد الساعات التي يجب أن تمارسها في التمارين البدنية.

وإذا كنت شخصًا لا يحب الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية، فيمكنك القيام بتمارين سهلة بدون معدّات. مثل الركض أو الجري أو المشي أو حتى ركوب الدراجات.

3-تدريب الوزن:

كشفت دراسة بحثية أُجريت على 90 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، أن البروتين الدهني عالي الكثافة، أو ما يعرف بالكوليسترول الجيّد، يتوافر لدى الرجال الذين يتدرّبون بشكل منتظم بالأوزان، أكثر من الكوليسترول الضار.

ووجدت الدراسة أن التدريب المنتظم بالوزن قد يحسّن وظيفة البروتين الدهني عالي الكثافة ويحمي من أمراض القلب، حتى لدى أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن.

4-الإقلاع عن التدخين:

للتدخين تأثير مباشر على الرئتين، لكن لا يمكن استبعاد تأثيره على القلب، حسب الخبراء.

وقد وجدت دراسة أن مستويات الكوليسترول السيئ، كانت أعلى بشكل ملحوظ بين الأشخاص الذين يدخنون السجائر ويستهلكون خمسة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا.