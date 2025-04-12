الطريقة القادرية تستنكر اتهامات السلطة الانقلابية في مالي

مؤكدةً دعمها لمواقف الجزائر

أصدرت المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، بياناً رسمياً شديد اللهجة، أعربت فيه عن استنكارها الشديد للاتهامات التي وردت في بيان صادر عن السلطة الانقلابية في مالي، معتبرة أن هذه الادعاءات “باطلة ومضللة” وتعكس توتراً داخلياً وانفصالاً عن الواقع الإقليمي والدولي.

وحذرت الطريقة القادرية، التي يرأسها الشيخ سيدي الطاهر بن الشيخ سيدي الحاج إبراهيم القادري، من أن هذا الخطاب العدواني يخضع لإملاءات أطراف خارجية تسعى لتحويل منطقة الساحل إلى بؤرة صراع دائمة، على حساب استقرار الشعوب ووحدتها.

وأكد البيان الدعم المطلق للطريقة القادرية لمواقف الدولة الجزائرية وقراراتها السيادية، مشيدة بدورها في نصرة القضايا العادلة للشعوب الإفريقية، ومساعيها المستمرة من أجل ترسيخ السلم والاستقرار في القارة.

وأضافت المشيخة أن الجزائر بمؤسساتها السيادية “ستظل سداً منيعاً” في وجه كل محاولات التسييس والانحراف بالحقائق، مؤكدة وقوفها خلف مؤسسات الدولة في مواجهة ما وصفته بـ”الحملات المغرضة” التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

ودعت الطريقة القادرية الشعب الجزائري إلى المزيد من التماسك ورصّ الصفوف خلف القيادة الوطنية، محذّرة من محاولات السيطرة على مقدرات البلاد عبر بثّ الفتن والتشكيك.

وفي ختام بيانها، دعت المشيخة شعوب دول الساحل والقارة الإفريقية إلى التحلي بالوعي السياسي وتفويت الفرصة على المخططات الخارجية، مؤكدة أن مستقبل المنطقة يكمن في الوحدة والتكامل والتعاون، لا في الفرقة والارتهان لإرادات أجنبية.