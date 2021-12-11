الطريق السيار: إعادة فتح مقطع خميس مليانة – بومدفع

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، السبت، عن إعادة فتح الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين محول خميس مليانة و محول بومدفع في كلا الاتجاهين، بعد إتمام أشغال الجزء الأول منه.

وأوضح البيان، السبت، أن الأشغال تمت في “وقت وجيز” حيث كان من المقرر إعادة فتح هذا الشطر من الطريق يوم الأحد المقبل.

وأشارت الجزائرية للطرق السيارة إلى أنه سيتم إعادة غلق الطريق يوم الجمعة المقبل17 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا لإتمام الجزء المتبقي من الأشغال، لإعادة فتحه يوم الأحد 19ديسمبر على الساعة السادسة صباحا.

و كانت الشركة قد أرجعت، في وقت سابق، هذا الغلق إلى وضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق-غرب بخميس مليانة (عين السلطان) بولاية عين الدفلى، في إطار أشغال إنجاز مشروع الطريق الاجتنابي الرابع للجزائر (مقطع خميس مليانة-جندل).

مقطع خميس مليانة – بومدفع.. غلق مؤقت للطريق السيار

وكانت الجزائرية للطرق السيارة، قد أعلنت يوم 8 ديسمبر الجاري عن غلق مؤقت للطريق السيار شرق-غرب، على مستوى مقطع خميس مليانة- بومدفع، أمام حركة السير في الاتجاهين، وذلك في الفترتين من 10 إلى 12 ومن 17 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وأرجعت الشركة في بيان لها، أن هذا الغلق المبرمج سيتم خلاله وضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق-غرب بخميس مليانة (عين السلطان) بولاية عين الدفلى, في إطار أشغال إنجاز مشروع الطريق الاجتنابي الرابع للجزائر (مقطع خميس مليانة-جندل).

وسيتم الغلق المؤقت للطريق السيار أمام حركة السير في الاتجاهين الجزائر- وهران ووهران – الجزائر وذلك على مرحلتين:

1- الجمعة 10 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا إلى غاية الأحد 12 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا.

2- الجمعة 17 ديسمبر على السادسة صباحا إلى غاية الأحد 19 ديسمبر على الساعة السادسة صباحا.

وسيتم وضع نظام تحويل حركة السير من الطريق السيار نحو الطريق الوطني رقم 4 وذلك عن طريق محول بومدفع ومحول خميس مليانة.

وأشارت الجزائرية للطرق السيارة، في بيانها إلى أنها ستجند مصالحها التقنية وفرق الدوريات وستلجأ إلى وضع نظام خاص للإشارات لتوجيه وتسيير حركة السير بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني.