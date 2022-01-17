-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الطريق السيار بين المدية والبليدة مغلق في هذا الشطر

الشروق أونلاين
  • 2477
  • 0
الطريق السيار بين المدية والبليدة مغلق في هذا الشطر

تم الأحد، غلق شطر من الطريق السيار شمال جنوب ابتداء من محول الدورة الزرقاء بالمدية إلى غاية محول حوش مسعودي بلدية الحمدانية إتجاه البليدة.

وأوضح موقع طريقي المختص في الإعلام المروري أن هذا الشطر سيكون مغلقا بسبب وجود أشغال، مشيرا إلى أنه تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 01.

غلق الطريق السيار بين البليدة والمدية لمدة 10 أيام

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية السبت، أنه سيتم غلق الطريق السيار شمال جنوب مؤقتا في شطره الرابط بين ولايتي المدية والبليدة لمدة 10 أيام.

وأعلمت المديرية،  مستعملي الطريق السيار شمال جنوب المتوجهين من ولاية المدية إتجاه البليدة  أنه سيتم تحويل مؤقت لحركة المرور في الشطر الرابط بين بلديتي  المدية والحمدانية   الى الطريق الوطني رقم 01 على مستوى محول حوش مسعودي وهذا إبتداءا من يوم الغد الموافق لــ:2022.01.17 لمدة عشرة (10)أيام، بسبب أشغال .

ودعت المديرية مستعملي الطريق الانتباه واحترام إشارات المرور الموضوعة في بداية حركة المرور.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 جانفي 2022

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 14 جانفي 2022

طالبة تعتدي على أخرى بسكين في سيدي بلعباس

طالبة تعتدي على أخرى بسكين في سيدي بلعباس

أم البواقي: وفاة زوجين اختناقا بالغاز

أم البواقي: وفاة زوجين اختناقا بالغاز

حملة تلقيح واسعة للأسرة الجامعية الاثنين المقبل

حملة تلقيح واسعة للأسرة الجامعية الاثنين المقبل

كورونا يخلّف كوارث صحية في قلوب الجزائريين

كورونا يخلّف كوارث صحية في قلوب الجزائريين

تصدير لقاح “كورونافاك” وارد جدا

تصدير لقاح “كورونافاك” وارد جدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد