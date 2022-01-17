الطريق السيار بين المدية والبليدة مغلق في هذا الشطر

تم الأحد، غلق شطر من الطريق السيار شمال جنوب ابتداء من محول الدورة الزرقاء بالمدية إلى غاية محول حوش مسعودي بلدية الحمدانية إتجاه البليدة.

وأوضح موقع طريقي المختص في الإعلام المروري أن هذا الشطر سيكون مغلقا بسبب وجود أشغال، مشيرا إلى أنه تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 01.

غلق الطريق السيار بين البليدة والمدية لمدة 10 أيام

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية السبت، أنه سيتم غلق الطريق السيار شمال جنوب مؤقتا في شطره الرابط بين ولايتي المدية والبليدة لمدة 10 أيام.

وأعلمت المديرية، مستعملي الطريق السيار شمال جنوب المتوجهين من ولاية المدية إتجاه البليدة أنه سيتم تحويل مؤقت لحركة المرور في الشطر الرابط بين بلديتي المدية والحمدانية الى الطريق الوطني رقم 01 على مستوى محول حوش مسعودي وهذا إبتداءا من يوم الغد الموافق لــ:2022.01.17 لمدة عشرة (10)أيام، بسبب أشغال .

ودعت المديرية مستعملي الطريق الانتباه واحترام إشارات المرور الموضوعة في بداية حركة المرور.