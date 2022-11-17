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الجزائر

الطريق السيار جيجل-العلمة: الوزير يكشف كل شيء عن عراقيل المشروع وإعادة بعثه

الشروق أونلاين
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الطريق السيار جيجل-العلمة: الوزير يكشف كل شيء عن عراقيل المشروع وإعادة بعثه

أكد وزير الاشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية قامت بإسداء تعليمات لإعادة بعث مشروع منفد الطريق السيار جيجل-العلمة في أقرب الآجال بعد رفع كل العراقيل التي تعيق إنجازه.

وأوضح الوزير خلال رده على الاسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و عدد من اعضاء الحكومة، أنه تم طلب اعادة تقييم العملية الخاصة بإنجاز هذا المشروع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأرجع الوزير  أسباب توقف المشروع، الذي إنطلق في 2014، الى صعوبة تضاريس المنطقة التي يمر بها المشروع والتي تطلبت دراسة معمقة، وكذا معارضة بعض الساكنة هذه الأشغال، فضلا عن صدور حكم قضائي بحق أحد أعضاء المؤسسة المكلفة بالإنجاز و عدم قدرتها أيضا على تسديد المستحقات.

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