الطريق السيار شرق-غرب: غلق مدخل بلدية عين بوزيان نهائيا

قررت المديرية الولائية للأشغال العمومية بولاية سكيكدة، الخميس، الغلق النهائي للمدخل المؤقت نحو الطريق السيار شرق-غرب، المتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بمنطقة بوغلبون ببلدية عين بوزيان.

وأفادت المديرة الولائية للأشغال العمومية فريال سعيود، أن غلق هذا المدخل الذي فتح مؤقتا سنة 2013 للسماح بولوج المواطنين للطريق السيار شرق-غرب في انتظار استكمال المحولات بهذا المقطع “قد جاء بطلب من الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) تخوفا من وقوع أي حادث بالنظر لوجود أنبوب غاز يمر بالمنطقة قادم من حاسي الرمل (ولاية الأغواط) نحو مركب تمييع الغاز بسكيكدة بقطر 41 بوصة”.

وأضافت أنه “حسب تعهدات القائمين على الوكالة الوطنية للطرق السريعة فإنه سيتم فتح محول الحروش بحلول سنة 2022″، موضحة بأنه “في انتظار ذلك يتعين على جل المواطنين استخدام مدخل بلدية لغدير أو مدخل بلدية زيغود يوسف بقسنطينة الذي لا يبعد كثيرا عن بلدية عين بوزيان بسكيكدة“.