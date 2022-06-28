الطريق العابر للصحراء سيسمح بتقليص فاتورة النقل بنسبة تصل إلى 30 بالمئة

سيسمح الطريق العابر للصحراء بتقليص فاتورة النقل إلى 20 أو 30 أو بالمائة حسبما كشفه الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للدراسات والمرافق العامة علي شقرون

وقال شقرون لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الثلاثاء إن الطريق العابر للصحراء الذي يعتبر شريانا اقتصاديا بامتياز، سيسمح بتقليص فاتورة النقل الباهظة التي باتت تمثل حوالي 50 بالمائة من قيمة البضائع إلى 20 أو 30 بالمائة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن مشروع الطريق العابر للصحراء من شأنه تحقيق تنمية مستدامة بالقارة السمراء خصوصا مع توفر الدول الأعضاء على موارد طبيعية متنوعة.

وأكد ضيف الأولى، اكتمال المشروع على مستوى دول الساحل التي بإمكانها استغلال هذا الطريق الذي يهدف إلى تحقيق الإندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي من جهة، وتعزيز التعاون الإفريقي الأوروبي من جهة أخرى.

وكشف علي شقرون، عن تجهيز الشطر الجزائري بالتكنولوجيا الحديثة والألياف البصرية، مبرزا أن الدراسات قد اكتملت لتجهيز الطريق بفضاءات للراحة وفضاءات اقتصادية ستتدعم ببرامج إضافية مستقبلا ضمانا لراحة مستخدمي هذا الطريق.

وفي معرض حديثه، أشار المتدخل إلى أن التحدي اليوم يتمثل في ايجاد آليات كفيلة بصيانة الطريق والمرافق لضمان نوعية التنقل مع ضمان الأمن على طول الشبكة المعنية.

كما استرسل في استعراض أشطر الطريق الخاصة بكل دولة، مؤكدا التزام جميع الدول الأعضاء بتجسيد المشروع عدا بعض الأشطر القصيرة التي ستكتمل الأشغال بها على غرار دولتي مالي والتشاد لأسباب أمنية.

هكذا سيتم تحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين، بقصر الحكومة، وفداً وزارياً متكونا من عدد من الدول الإفريقية، يقومون بزيارة إلى الجزائر في إطار المشاركة في الدورة 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء.

وضم الفوج الذي استقبله الوزير الأول وفقاً لبيان الوزارة كل من سارة زعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والسكن للجمهورية التونسية، ومعزو جاجي سامبو، وزير الأشغال العمومية والسكن لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وقادو سابو مختار، وزير التجهيز لجمهورية النيجر.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض مدى التقدم في تجسيد الطريق العابر للصحراء وأبعاده الإستراتيجية، وكذا آفاق تطويره من أجل التحول به إلى رواق اقتصادي وفق منظور اندماجي تنموي، وبأساليب تسيير حديثة، للتمكن من الاستغلال الأمثل لهذه البنية التحتية، لاسيما على صعيد تطوير التجارة البينية وتسريع وتيرة الاندماج الإقليمي والقاري.

كما مكّن اللقاء أيضا من تثمين مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لتنفيذها في إطار مقاربة تشاركية جامعة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك القطاع الخاص، خدمة للتنمية والاندماج الاقتصاديين إقليمياً وقارياً.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الأشغال العمومية كمال ناصري.