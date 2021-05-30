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الجزائر

الطريق العابر للصحراء: 6 ملايير سنتيم هي تكلفة الكيلومتر الواحد

الشروق أونلاين
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الطريق العابر للصحراء: 6 ملايير سنتيم هي تكلفة الكيلومتر الواحد
الأرشيف

كشف رئيس لجنة الإتصال للطريق العابر للصحراء، محمد عيادي، الأحد، أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق بلغت حوالي 6 ملايير سنتيم.

وأكد عيادي خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن 80% من الطريق العابر للصحراء مُعبد و10 % في طور الإنجاز بينما 10 % المتبقية لم تنطلق فيها الأشغال بعد.

وأوضح المتحدث أن جزء الطريق العابر للصحراء والرابط بين ولاية غرداية وتونس جاهز، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيعود بالمنفعة على كل الدول التي يشملها.

وفي هذا الصدد، قال ضيف المورنينغ أن الطريق العابر للصحراء سيساهم في تخفيض أسعار السلع المصدرة والمستوردةن داعيا إلى إعادة النظر في قوانين تصدير السلع واستيرادها.

ناصري: الجزائر خصصت 30 ألف مليار للطريق العابر للصحراء 24 ماي

كشف وزير النقل والأشغال العمومية، كمال ناصري، أن الجزائر خصصت 30 ألف مليار سنتيم للطريق العابر للصحراء وتحويله إلى طريق سريع شمال جنوب للحد من العزلة التي فرضتها الجغرافيا على بعض الدول.

وأكد ناصري، الاثنين، في كلمته خلال الدورة 71 للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء أنه سيتم إنشاء الهيئة المسؤولة عن إدارة ممر الطريق، مؤكدا أن المكانة الإستراتيجية القارة لهذه الطريق عجلت في تحويله إلى طريق سريع شمال جنوب الى غاية الحدود.

وأكد وزير النقل والأشغال العمومية أنه تم الانطلاق في إنجاز مقطع منه بهذه المواصفات على مسافة 850كلم تم الانتهاء من 507 كلم منها، كما تمت دراسة مقطع ثاني على مسافة 260 كلم.

وحول أهمية الطريق العابر للصحراء قال ناصري أنه سيمنح الوصول المباشر إلى الموانيء الرئيسية في البحر المتوسط لتعزيز التجارة بين إفريقيا وأوروبا.

وكشف أنه سيتم تسجيل عملية الربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق السريع  عبر المنفذ الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السيار شرق غرب على مسافة 110كلم والذي هو قيد الإنجاز حاليا.

من جهته أوضح وزير التجارة كمال رزيق أ،ن الطريق العابر للصحراء سيشكل محور رئيس في تنشيط التجارة خارج المحروقات ووراقا اقتصاديا تعتمد عليه الجزائر مستقبلا.

مشروع لتحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي

أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، رضا تير، الأربعاء 10 مارس 2021، أن العمل جار من أجل دراسة إمكانية تحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي بامتياز .

وأوضح تير لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية أن الطريق العابر للصحراء يعول عليه كثيرا في تصدير المنتجات الجزائرية نحو البلدان الإفريقية.

وشدد ضيف الثانية على ضرورة  تقليص التكاليف اللوجيستيكية سيما المتعلقة بالنقل وكذا إنشاء شبكة بنوك جزائرية لتسهيل المعاملات.

وأشار المتحدث ذاته إلى التنسيق القائم مع وزارة التجارة في هذا الإطار لتحديد المنتجات القابلة للتصدير سيما المنتجات الفلاحية والمنتجات التحويلية والإلكترومنزلية والكهربائية بشكل عام .

نحو تحويل الطريق العابر للصحراء إلى طريق سيار

أعلن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، سليم جعلال، الخميس 4 مارس، أنه سيتم تحويل الطريق العابر للصحراء إلى طريق سيار شمال جنوب.

وجاء هذا خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول الطريق العابر للصحراء بقصر المعارض الصنوبر البحري وبحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول المعنية.

وأكد ممثل وزير الأشغال العمومية على الدور الهام الذي يلعبه هذا المحور ، موضحا أنه يعد محركاً اقتصادياً لاسيما بعد ربطه مع ميناء الوسط المزمع إنشاءه قريبا.

رسميا.. أول اجتماع لتقييم مشروع الطريق العابر للصحراء

كشف رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي رضا تير، الأربعاء، أنه سيتم نتظيم أول اجتماع رسمي لتقييم مشروع الطريق العابر للصحراء بمشاركة وزراء وسفراء من الدول المعنية.

وأكد تير خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنيغ” أن اللقاء سيعقد، الخميس، لتقييم مشروع انجاز الطريقالصحراوي وكذا رفع التوصيات لرئيس الجمهورية.

وأوضح المتحدث أن الإجتماع سيكون بمشاركة المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي وكذا وزير التجارة والخارجية والنقل والأشغال العمومية إلى جانب الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء  وسفراء البلدان الست المعنية.

وأكد ضيف المورنينغ أن الجزائر قامت بدورها كاملا بالنسبة للطريق العابر للصحراء الذي تسعى من خلاله إلى اقتحام السوق الإفريقية.

ودعا رئيس المجلس إلى استغلال هذا الطريق من أجل دخول السوق الإفريقية واسترجاع قيمة الجزائر، كما حث الحكومة على رفع العراقيل وتسهيل عملية التصدير.

هذا هو موعد استلام الطريق الرابط بين الجزائر ونيجيريا

وفي شهر فيفري، أكد وزير النقل بالنيابة فاروق شعيلي، أن الطريق الصحراوي الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا سيكون جاهزا في شهر جوان القادم.

وأوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” على القناة الثالثة أن الجزء الأخير من الطريق العابر للصحراء سيتم تسليمه بحلول شهر جوان.

وأضاف أن شركة جزائرية، تقوم بإنجاز الشطر المتبقي من الطريق الذي يبلغ طوله 4000 كلم، مؤكدا أن هذا الأخير يعتبر أولوية لما له من دور أساسي في التنمية الوطنية.

وتابع شعيلي أن العمل جار لتحويل الطرق الصحراوية إلى طرق سريعة وهذا عن طريق ربطها بالطرق السيارة الأخرى.

وتعول الجزائر على هذا المشروع  لاقتحام السوق الأفريقية التي تضم أكثر من 700 مليون نسمة من الدول التي سترتبط بالطريق، وهي تونس والنيجر وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والبلدان المجاورة لها.

وتم الشروع في انجاز هذا الطريق العابر للصحراء عام 1960، ويربط  الجزائر العاصمة بلاغوس النيجيرية مع عدة تفرعات.

وبسبب صعوبات اقتصادية ومالية تعاني منها دول الساحل فقد شهد المشروع تأخرا كبيرا في الإنجاز في العديد من محطاته الأفريقية.

وخصصت الجزائر ما يقارب 3 مليار دولار لإنجاز حصتها من المشروع، حيث تراهن على هذا الطريق لربط موانئها في الشمال بالعمق الأفريقي.

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التعليقات
32
  • محمد

    القطار هو احسن و ارخس وسيلة نقل

    2
  • يوسف

    بعملية حسابية 4000 كلم ما يعادل 3 ملايين شجرة. لين كل شجرة و اخرى حوالي خمس متر. على خطين متوازنين حتى نقدر ان نجعل بينهما مساحة للراحة فيها motel على الطريقة في الولايات المتحدة. هاذه الموتيل هو عبارة نزل صغير بعشرة غرف مع كل المرافئ و الخدمات superette تصليح العجلات و المحركات قطع غيار استهلاكية مجملا كل ما يحتاجه المسافر..لما تكون هاذه المرافء و الامن الناس تتجه نحو الجنوب و تفك على الصحراء العزلة و ينتشر الجزاءريون في المنطقة. حبة تمر في مشتلة تسقيها و تتركها تنموا وحدها لا عملة صعبة و لا استراد و لا مواد اولية. من له حب الاني سوق يرمي نظرته الى عشر سنوات القادة فيراها بعيدة. فلا يعمل اي شيء. كنا نقول نفس الشيء في 2010. هاهي 2020 ..الان نعض اصباعنا..😂😂 يجب تغيير نمط تفكيرنا.

    2
  • يوسف

    العيب الكبير منذ الاستقلال هو عدم وضع مديرية الطرقات خاصة بالصيانة عبر التشجير على حافتي الطرقات. اولا هاذه المديرية تكون تابعة لوزارتها و مؤكرة من طرف وزارة الفلاحة. خلق مناصب الشغل يكون محلي بالالاف. فاءدة الشجرة العروق سوف تحافض على امتساك التربة و تقلل من تققات الطرق..تعطي منظر جميل للطريق تدخل في تشجيع السياعة و تقلل من التعب و الارهاق عند الساءقين. وهاذه الطريقة كانت موجودة قبل الاستقلال لا ادري لماذا الجزاءر بعد الاستقلال تخلت عنها.

    3
  • مواطن

    سؤال للحكومة أرجو أن تجيبنا عليه: لماذا لم تختر الجزائر الربط مع أفريقيا عبر السكك الحديدية على غرار الصين التي ركز ت على ربط "دول الحزام و الطريق" عبر شبكة السكك الحديدية. و هذا نظرا لسرعة النقل فيها و راحتها و كلفتها المنخفضة و إمكانية كهربتها و هو ما يتوافق مع التحول الطاقوي.

    8
  • وحدوي متحضر

    حتى يخلق عيد نسموه!
    أكثر من نصف قرن ولم يكتمل بعد! مرحباً بكم لجزائر الفساد وهدر المال العام.

    6
  • نذير

    ولما لا يكون طريقا لتصدير الأفارقة جيران الجزائر خاصة منتجاتهم الخام والمصنعة نحو العالم أيضا ؟؟؟

    2
  • Karim dz

    والله يا الوهراني وجيب يدك خضرا من الجنة غير انت مروكي..
    وانت تعلق في كل المواقع الإخبارية بإسم الوهراني وتسيء للجزاءر.
    أما الطريق الجزاءر لاقوس فهو لايغتمد على اابتروب والغاز وليس موجه لنيجيريا فحسب بل لكل القارة الإفريقية. يوم ننهي هذا المشروع بإذن الله سنمضي على شهادة وفاة مملكة مراكش

    -6
  • اسماعيل الجزائري

    عفوا ايها الكاتب. هل نسبت الى الوزير قوله انه سوف يتم انجاز 4000 كم من الطريق المتبقية في جوان من هذا العام؟ يعني لم تنجز الحكومات المتتالية لقرابة 60عاما 2000كم، و حققوا معجزة 40000كم في اقل من 3 اشهر.؟ على من تستهزؤون؟؟؟

    13
  • غيور على الجزائر

    أتمنى ربطه بكل المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات الجزائرية

    1
  • شاوي حر

    يجب الاسراع في تجسيد هذا المشروع المبارك الذي من خلاله ستتلقى افريقيا بضائعها عن طريق الموانئ الجزائرية وسيجلب لنا خيرا كثيرا فمن يعارض هذا المشروع اما عميلا لخرنسا او مروكيا حاسدا فالى الامام والشروع في المشروع حالا واتمام انجازه مها بلغت تكلفته ففائدته لا تقدر بثمن

    7
  • Yacine

    نعم أوافق الأخ بخصوص السكك الحديدية هي المشروع الانجع عوض الطرقات النقل بالقطارات افضل و انجع من الطرقات بعض الدول أنشأت مناطق صناعية و تجارية كبرى تكون قرب حدود دول أخرى أمام الميناء و الطريق و القطارات الخ.... نعم دراسات دقيقة و استشراف حقيقي اما نحن في الوقت الحالي يجب تغيير القوانين بصفة عاجلة و بسرعة لان الوضع لا يحتمل تضييع الوقت

    3
  • خالد الى الوهراني

    وش يا المروكي مادخل طريق سيار في انبوب غاز . فالاول للمبادلات التجارية و السلعية و الثاني لاللغاز . مهما حاولتم التعليق باسلوبنا و اعتماد كلمات جزائرية الا ان مستوى تعليمكم في تعليقاتكم يفضحكم نظرا للامية المستشرية في المروك التي يعتمدها المخزن حتى يتحكم في شعبه باعتماده على ثالوث الاستعباد (جهل - مخدرات - جنس )

    -3
  • MADO

    YA EL MAROKI SOUS PSEUDO WAHRANI CE GRAND PROJET VOUS FAIT PEUR AVEC L ALGERIE LE MAROC N AURA PAS DE PLACE EN AFRIQUE JE T ASSURE

    -7
  • معلق حر

    مجلة شرق أوسط، 23 يونيو 2004 العدد 9339
    «الطريق العابر للصحراء»: 10 آلاف كلم تربط أقصى نقطة في غرب أفريقيا بأسواق أوروبا
    يلتقي وزراء الأشغال العمومية لستة بلدان أفريقية معنية بـ «الطريق العابر للصحراء»، في الجزائر في سبتمبر المقبل لإعطاء دفع لهذا المشروع الكبير الهادف لإقامة أضخم شبكة طرقات في القارة السمراء. وتمتد هذه الطريق، التي يبلغ طولها9922 كيلومتراً، من الجزائر إلى نيجيريا وتتفرع إلى تونس ومالي والنيجر وتشاد.
    وتعود فكرة المشروع إلى عام 1962 عندما شكلت البلدان الستة «لجنة ربط الطريق العابر للصحراء»، وأطلق على المشروع حينها اسم «طريق الوحدة الإفريقية.
    للمعلق 1 و أتفق معلق 10.

    15
  • جزائريي حر

    جيتو روطار بزااااااف هدا مشروع بومدين مثل ببلارة والأخرين

    14
  • مغترب متطوع

    مشروع ناجح لسياحة و وتصدير بضائع سوف يفتح أمام الجزائري ملاين مناصب العمل في مختلف المجالات من فنادق و سياحة و غيرها من مجالات
    يجب فتح أيضا طريق دبلوماسي معا أفريقيا في جميع مجالات اقتصادية واجتماعية و العسكرية والأمنية و الثقافية و التعليمية و الصحية

    13
  • مواطن

    عند الانتهاء منه على الجزائر و الدول الافريقية المعنية اقامة سكة حديدية موازية له و التي تكون فائدتها الاقتصادية اكثر

    12
  • متطوع

    رسميا.. أول اجتماع لتقييم مشروع الطريق العابر للصحراء
    ومتى تجتمعون للحديث ومناقشة موضوع الجهل الذي يتكاثر طولا وعرضا في هذا البلد والذي يعتبر الأب الروحي لكل أزماتنا ومشاكلنا وتخلفنا وبؤسنا وكوارثنا ............... الخ ومتى تبدأ حملة التلقيح ضد هذا الوباء الذي ينتشر كالنار في الهشيم في عقولنا .

    30
  • soufyani

    يجب فتح المجال للخواص للاستثمار في المنشآت المرافقة لمثل هذه الطرقات القارية مثل محطات التزود بالوقود والراحة والفنادق الصغيرة وغيرها من المرافق إضافة طبعا إلى وحدات تسهر على الأمن بالإضافة إلى شبكة كهربائية متطورة تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات إتصال سلكي ولا سلكي قوية تتلاءم على المناخ الصحراوي والله ولي التوفيق

    17
  • علي بن محمد

    هذه هو موعد فتح الطريق، هذه هي القضايا التي بحثها بوقادوم مع لافروف .... هذا هو عدد ............ هكذا تمت عملية ........ هذا هو .........
    الرداءة في التعبير ، الرداءة في الطرح، الرداءة في انتقاء الاخبار حتى الصعوبة في اختيار عنوان النص، الرداءة في كل شيء. ..........
    تستطيع أن تعنون النص : موعد افتتاح الطريق

    58
  • علي عبد الله الجزائري

    DARDOURI
    سبق وان قلت لكم يا عياشة المغرب ان استثمارات " الهولدينغ " ليست استثمارات دولة
    بل استثمارات مجمع ملكي صهيوني وقدمت لكم دلائل عن استثمار ملك المغرب لاستكمال مشروع التقسيم
    في السودان وفصل جنوبه عن شماله بمبلغ 10 مليار دولار لم يستثمرها في المغرب نفسه
    كما ان طائرة تابعة لمجمع يملكه " المناجم " احتجزت له طائرة محملة بالذهب في مطار الخرطوم
    واستثمارات البنوك هي تبيض لاموال المخدرات والدعارة لاننا نعلم جيدا افريقيا لا رقابة فيها
    و مستحيل ان تمر على بنوك اوروبية اموال غير شرعية دون التحقق من مصادرها
    باختصار لديكم ملك يخدم الصهيونية مثل والده بامتياز ويمرر مشاريعها في القارة

    -26
  • Med-dz

    من مجموع 9 معلقين على الموضوع 7منهم من البلد المطبع مع اليهود وهو يقع في غرب الجزائر .

    -12
  • WAHRANI

    هدا المشروع كان من وقت المرحوم بومدين لاكن مات مع موت الزعيم .
    المشروع سيعود بالفاءدة على الجزاءر و إفريقيا خاصة .السكة الحديدية لا تصلح خاصة في الصحراء لان الزوابع وزحف الرمال سيؤثر عليها .

    1
  • حمود كندا

    الولايات المتحدة قارة من 50 دولة وحدتها سكة الحديد فعلم الأمريكيون انها العصب والشريان وكذلك أوروبا شعار الوحدة طبق حقا ب tgv سكك حديد و بدون سكك حديد متقدمة لن يكون اقتصاد ولا تبادل لأن الطرق تهترئ بسرعة و خاصة مع زحف الرمال لن يعود لها وجود بعد 10 سنوات

    42
  • DARDOURI

    يقول المثل الفياق بكري بالذهب مشري ، حينما كان البعض يبني و يشيد و يقتحم الاسواق و يغرس البنوك و يستثمر في شركات الاتصالات ، كان البعض يجري و ينفق أمواله حول قضايا وهمية

    90
  • معلق حر

    تابعت حوار الوزير، لم أقتنع بإجابته حول تبريرات تضاعف تكاليف المشاريع و مدتها خلال العشريتين الفائتتين و الطريق بطوابق، بالمقابل أعطى أنباء سارة حول إكتمال نهائي و أخيرا للطريق السيار شرق-غرب في الخامس جويلية القادم و الأكثر سرورا هو الإنتهاء من طريق الوحدة الإفريقية و الدي إبتدء فيه في السبعينات و أن مؤسسة جزائرية هي التي تشرف على الأشغال في النيجر و توشك على إكماله، ستنظم حتما إحتفالية بين الجزائر و النيجر و نيجيريا. لكن لا ينبغي إستهداف أن ربط موانئ الجزائر به و إنما تصدير و إستيراد المنتوجات المحلية بين الدول الإفريقية هو الغرض المتوخى.

    11
  • قلم رصاص

    افضل خبر لان هذا الطريق استراتيجي سيفتح ابواب افريقيا للجزائر والشقيقة تونس للتبادل التجاري خاصة مبروك

    32
  • علي عبد الله الجزائري

    الطريق يجب ان يكون مؤمن ولو بنشر جنود بالتعاون جيوش دول مجاورة
    فرنسا لن تترك هذا المشروع يمر بسلام لانه بداية تهديد لنفوذها
    وستحرك جماعات ارهابية اولها بوكوحرام للتهجم على مستعمليه

    53
  • اسلام

    عن اي طريق يحكي و الحدود مغلوقة بين دول الساحل و المغرب الكبير

    20
  • كمال

    نيجيريا أكبر إقتصاد بافريقيا.يا ترى كم تصدر الجزائر الى هذا البلد العملاق؟ كم معرض و كم شركة جزائرية نظمت معارض لمنتوجاتها بافريقيا؟ كم شركة جزائرية فتحت قاعات عرض (شاو روم )و كم بنك جزائري فتح له فروعا بافريقيا.أم ان الديبلوماسية الإقتصادية الجزائرية لا تزال تغط في نوم عميق.

    62
  • توفيق

    يجب فتح المجال للخواص للاستثمار في المنشآت المرافقة لمثل هذه الطرقات القارية مثل محطات التزود بالوقود والراحة والفنادق الصغيرة وغيرها من المرافق إضافة طبعا إلى وحدات تسهر على الأمن بالإضافة إلى شبكة كهربائية متطورة تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات إتصال سلكي ولا سلكي قوية تتلاءم على المناخ الصحراوي والله ولي التوفيق .

    48
  • الوهراني

    و الله ما اعرف ، هل اضحك ان ابكي !
    نحن بلد ينتج الغاز و البترول
    نيجريا تنتج الغاز و البترول
    لست ضد المشروع
    لكن هناك اولويات بالنسبة للجزائر
    اذا كان المروك يريد فتح قنوات مع نيجريا لان المروك ليس لديه لا بترول و لا غاز ،
    اما نحن لدينا اولويات ، فلماذا هذه الهرولة و راء المروك
    سنخسر ميزانية كبرى في مشاريع لسنا بحاجة اليها الا العناد مع المروك !

    63

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