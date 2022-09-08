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الجزائر

الطريق المثيرة للجدل بتيبازة.. مديرية التعمير تخرج عن صمتها

الشروق أونلاين
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الطريق المثيرة للجدل بتيبازة.. مديرية التعمير تخرج عن صمتها
ح.م
صورة الطريق التي أحدثت الجدل

ردت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية تيبازة، على الجدل الذي أثارته عملية تعبيد طريق بإحدى بلديات الولاية.

وأوضحت المديرية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن أشغال تهيئة وتعبيد مداخل تجمعين ريفيين بلماضي وعسال الواقعين بدوار أولاد عيسى  لبلدية بني ميلك والتي أحدثت صورها ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم اللجوء إليها لتسهيل سير  شاحنات ومعدات التزفيت ومنع انقلابها بسبب التضاريس الوعرة والأرض المنحدرة التي تتخللها منعرجات صعبة في تلك المنطقة.

وأفادت المديرية أن الطريق حسب الصورة المنتشرة سويت بتلك الوضعية تفاديا لانقلاب شاحنات وآلات التزفيت على مستوى المنعرجات وخاصة المنعرج الذي أخذت الصورة منه، فتم التكفل بالمنعرجات على اتجاهين الاتجاه المنحدر والاتجاه المعاكس  للمنحدر.

وأوضحت المديرية أن تسوية الأرضية أنتج مساحة استدعت التكفل بها يدويا لتفادي انقلاب الشاحنة، وهناك فيديو يوضح الطريق المنجز وكذا مكان الذي أخذت منه الصورة بطريقة أوضح.

وأعلمت المديرية المواطنين أن عملية تسوية حواف الطريق لم تكتمل وستشرع المؤسسة فيها عن قريب.

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