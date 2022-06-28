“الطفلة المعجزة” تفوز بميدالية ذهبية في ألعاب وهران

في الـ14 من العمر، أحرزت الطفلة المصرية “هنا جودة”، التي تلقّب في بلادها بـ”الفتاة المعجزة”، ذهبية تنس الطاولة، في ألعاب البحر المتوسط بوهران.

وتعتبر “هنا” أصغر لاعبة تنس طاولة في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط. وقد فازت بذهبية السيدات، بعد فوز فريقها على الفريق الإيطالي في المقابلة النهائية.

واستهل منتخب مصر لتنس الطاولة سيّدات، منافسات وهران بالفوز على الفريق الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، قبل تجاوز تونس، وصربيا، ثم إيطاليا.

وقالت جودة في منشور على فيسبوك بعد التتويج بالذهبية:”الحمد لله حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه”. مضيفة:”شكرا للشعب الجزائري على دعمهم وتشجيعهم لنا”.