الطفل الفلسطيني محمد البسيوني في ضيافة وزارة المجاهدين

استقبل وزير المجاهدين العيد ربيقة الطفل الفلسطيني محمد وائل البسيوني، الذي يقوم بزيارة للجزائر بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال.

وأفادت وزارة المجاهدين في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أن الطفل محمد البسيوني استقبل من طرف الوزير ربيقة و ستكون له جولات فنية في عديد الولايات شهر أوت الجاري.

وسيزور محمد وائل البسيوني، بعض من المؤسسات المتحفية التابعة لقطاع المجاهدين وذوي الحقوق، والتعرف على معالم تاريخية، إلى جانب لقاءات مع عدد من المجاهدين والمجاهدات وكذا أرامل الشهداء، وهو الذي لا طالما غنى لجزائر الشهداء والبطولات، جزائر التضحيات والانتصارات.

بالفيديو.. الفنان الفلسطيني محمد البسيوني يغني للجيش الجزائري

ويوم 04 أوت 2022، أهدى الفنان الفلسطيني الطفل محمد وائل البسيوني، أغنية للجيش الوطني الشعبي بمناسبة يومه الوطني.

وقال محمد البسيوني، خلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري أنه جهز أغنية للجيش الجزائري ستطرح قريبا وغني منها مقطعا، مهنئا الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عيده الوطني.

كما تحدث محمد البسيوني عن غنائه الدائم للجزائر، مؤكدا أن الشعبين الجزائري والفلسطيني شعب واحد، وأصحاب نضال وكفاح مشترك.

وتابع قائلا “إن الفلسطيني يمشي على درب الجزائري لتحرير فلسطين و تحقيقة حلمه بالصلاة في المسجد الأقصى محررا”.