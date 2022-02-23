الطفل براء يؤسّس قناة في اليوتوب لتشجيع الفتيان على القراءة

في زمن انتشار التفاهة والمؤثّرين السلبيين على المواقع

حرص الطفل الموهوب والمتميز دراسيا براء تميم لونيس من راس العيون بباتنة في استغلال الجوانب الإيجابية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث أسس مؤخرا قناة عبر اليوتوب خصّصها لتقديم قراءات ومراجعات لكتب وروايات، حيث قدم فيها مجموعة من الأعمال موجهة للفتيان خاصة، مثل رواية “فتى الكعكة الصغير” و”الأمير الصغير” ورواية “هل رحل الإبن والأب؟”، في الوقت الذي ويعتزم على الاستمرار بتقديم قراءة كل أسبوع.

يحب المطالعة.. متأثر باينشتاين وطموحه الاستكشافات الفضائية

تدخل القناة التي أسسها الطفل النابغة براء تميم ضمن خانة الحكمة القائلة: “أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام”، ما جعله يحرص على نشر هذه الفكرة من خلال النشاط الإيجابي وفق محتوى ثقافي تعليمي محترم في ظل انتشار التفاهة. كما يحرص على تشجيع الأطفال على المطالعة والقراءة في ظل الانتشار الرهيب لتكنولوجيات الاتصال الحديثة، وكذلك ممارسة هوايته في التصوير والمونتاج من خلال التدريب على أحدث التقنيات في ذلك، مع خلق حافز لنفسه لقراءة أكبر عدد ممكن من الكتب، وهذا تزامنا مع الترحيب والتشجيع من عدة أطراف محسوبة على الوسط الثقافي والتربوي.

وإذا كان ابن الأوراس براء تميم حريص على تنمية مواهبه بالشكل الذي يمكنه من الإفادة والاستفادة عبر قناته في اليوتوب، فإن الشيء المميز أيضا في براء تميم (من مواليد أفريل 2012) هو نجاحه الدراسي (السنة الأولى متوسط)، حيث نال في الثلاثي الأول معدل 19.20، ما جعله محل إشادة أساتذته وزملائه التلاميذ في مقر سكناه ببلدية الرحبات الواقعة في دائرة رأس العيون بباتنة، كما لديه اهتمامات علمية مختلفة، فهو حسب والده الأستاذ باديس لونيس كثير السؤال خاصة فيما يتعلق بالعلوم والقضايا التي لا يفهمها، كما أنه يعشق الجزيرة الوثائقية وناشيونال جيوغرافيك، ومتابع مهتم بقضايا البيئة والاحتباس الحراري وتغير المناخ، كما لديه حديقة منزلية صغيرة، ويتوفر على معلومات معتبرة عن النباتات، ناهيك عن اهتمامه بالحيوانات والرأفة بها ومتابع للمعلومات حولها. وفوق كل هذا فهو متخلق، مطيع لوالديه، يؤدي واجباته الدينية على أكمل وجه. كما يحفظ من القرآن 5 أحزاب ويهدف إلى ختمه.

من جانب آخر، فإن التلميذ النجيب والمبدع براء تميم لديه عدة هوايات، مثل قراءة الكتب والروايات والتصوير الفوتوغرافي وممارسة رياضة البانشاك سيلات (رياضة قتالية أصلها أندونيسي)، ولعب الشطرنج والرسم، كما أنه مهتم بالبرمجة.

وفي السياق ذاته، فإن ابن رأس العيون متأثر بعدة شخصيات عالمية وجزائرية يعتبرها مثلا له، على غرار ألبرت آينشتاين وستيفن هوكينغ، أما جزائريا فهو متأثر بنضال قسوم وبلقاسم حبة، حيث يتابع كل أخبارهم وأخبار علماء آخرين. وفي الوقت الذي يرى براء أن تحديد توجهه المستقبلي سابق لأوانه مادام أنه لا يزال صغيرا، إلا أنه يحلم بأن يساهم مستقبلا في تطور وطنه من خلال الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الغربية. خاصة في مجال الفضاء والاستكشافات الفضائية.