-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الطقس: استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية  
الجزائر

الطقس: استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية  

الشروق أونلاين
  • 2390
  • 0
الطقس: استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية  

نبهت الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها حول الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية في تنبيه باللون البرتقالي أن أمطار غزيرة ستشهدها ولايات: برج بوعريرج، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، باتنة، قالمة، تيزي وز، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، البويرة.

كما حملت النشرية تنبيها باللون الأصفر حول تساقط أمطار عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، الطارف، خنشلة، تلمسان، الجلفة، عنابة، تبسة، سوق أهراس وتيارت.

صلاحية النشرية تبدأ من صبيحة الأربعاء إلى غاية فجر يوم الخميس.

مقالات ذات صلة
وسيط الجمهورية يريد ردودا جديّة على عرائض المواطنين.. وفي أقصر وقت

وسيط الجمهورية يريد ردودا جديّة على عرائض المواطنين.. وفي أقصر وقت

الجمارك: حجز 10 أطنان من الكيف المعالج خلال 2022

الجمارك: حجز 10 أطنان من الكيف المعالج خلال 2022

وزير الصحة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره السوري بجنيف

وزير الصحة يبحث التعاون الثنائي مع نظيره السوري بجنيف

وزير الشؤون الدينية في زيارة عمل إلى قطر

وزير الشؤون الدينية في زيارة عمل إلى قطر

تكثيف الحملات الميدانية لمكافحة المخدرات

تكثيف الحملات الميدانية لمكافحة المخدرات

تنصيب حمود بلجودي مديرا عاما لمركز الفلك

تنصيب حمود بلجودي مديرا عاما لمركز الفلك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد