الطقس: استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية  

نبهت الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها حول الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية في تنبيه باللون البرتقالي أن أمطار غزيرة ستشهدها ولايات: برج بوعريرج، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، باتنة، قالمة، تيزي وز، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، البويرة.

كما حملت النشرية تنبيها باللون الأصفر حول تساقط أمطار عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، الطارف، خنشلة، تلمسان، الجلفة، عنابة، تبسة، سوق أهراس وتيارت.

صلاحية النشرية تبدأ من صبيحة الأربعاء إلى غاية فجر يوم الخميس.