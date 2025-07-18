الطقس: موجة حر تصل إلى 46 درجة عبر 17 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من موجة حرّ تشهدها 17 ولاية ساحلية وصحراوية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، أوضح الديوان أن الولايات المعنية هي: تيزي وزو، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، تيميمون، إن صالح، أدرار، تندوف، برج باجي مختار وإن قزام، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، بومرداس والجزائر.

وستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 درجة و41 في حين ستصل إلى 46 درجة عبر ولايات الطارف، سكيكدة وعنابة.

في حين ستكون هذه النشرية سارية من صباح اليوم الجمعة إلى غاية يوم السبت.