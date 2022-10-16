“الطلابي الحرّ” يستعجل الوزارة لاستدراك النقائص البيداغوجية والاجتماعية

خلال ندوة جهوية لأقاليم الشرق حول الدخول الجامعي

رفعت لجنة الدخول الجامعي لأقاليم الشرق للاتحاد العام الطلابي الحر، جملة من الانشغالات التي واجهت الساحة الجامعية في شقيها البيداغوجي والاجتماعي، إلى الوزارة الوصية بغرض التكفل بها.

وجاء في بيان موقع من طرف رئيس اللجنة الوطنية، محمد البشير بعيسى، تحصلت “الشروق” اليومي على نسخة منه، أنه عقب لقاء جهوي بجامعة فرحات عباس بولاية سطيف، فقد سجل رؤساء الفروع الولائية ورؤساء اللجان التأخر في تسليم شهادات التسجيل وإعادة التسجيل في العديد من الجامعات، مما تسبب بالتأخر في انطلاق الدراسة بها.

وأشار المصدر إلى الاكتظاظ بجامعات الشرق، ما أدّى إلى تذبذب في ضبط البرامج الأسبوعية للدراسة، مع وجود هياكل ومرافق بيداغوجية ما تزال قيد الإنجاز والتجهيز، منها القطب الجامعي الجديد بتبسة، والملحقة الجامعية لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية.

وأثار الطلبة في اجتماعهم التقييمي عدم تطبيق تعليمة الوزارة الوصية بخصوص الطور الثاني ماستر، للطلبة المتخرجين الجدد، بأحقيتهم في مقعد بيداغوجي مضمون بجامعات صالح بوبنيدر قسنطينة3، وباتنة، وتبسة، وعدم تجهيز بعض المخابر الجامعية بمختلف الأدوات والوسائل الضرورية خاصة في التخصصات التقنية والعلمية، فيما يخص الأعمال التطبيقية بجامعات سكيكدة، وباتنة، ومنتوري، وتبسة، وخنشلة، وسطيف، والمسيلة، وبجاية، مع عدم التزام بعض الجامعات بالقرار 992، والذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل للتكوينات لنيل شهادات الليسانس والماستر الذي ينص على إدماج الطلبة المنقطعين عن الدراسة.

وقال البيان إن تزايد التعداد الطلابي أدى إلى اكتظاظ في الإقامات الجامعية على مستوى الشرق، بالإضافة إلى نقص في خطوط النقل الجامعي، وعدم الانتهاء من أشغال الإنجاز والتجهيز في بعض الإقامات الجامعية الجديدة، منها الاقامات الجامعية بالقطب الجامعي الجديد بتبسة، والإقامة الجامعية علي منجلي 5، والإقامة الجامعية الحدائق 7، والإقامة الجامعية فسديس 7، كما اشتكى المجتمعون من وجود بعض الإقامات المهترئة.

كما أثار الطلبة عدم تخصيص أظرفة واعتمادات مالية لترميم الإقامات الجامعية، نحاس نبيل بقسنطينة، الحدائق1 بسكيكدة، وتارقة أزمور ببجاية، مع نقص في المستلزمات الضرورية من أفرشة، وأغطية، وطاولات، وكراس، وخزائن، وأسرّة، وسوء الوجبات اليومية بسبب عدم التزام الممونين بمواصفات ومعايير دفتر شروط المتفق عليه، وعدم تطبيق قانون الصفقات العمومية في فسخ العقود في حال عدم التزام الممون بدفتر الشروط، على حد تعبير الطلبة.

ولذلك طالب هؤلاء الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لمعالجة المشاكل العالقة على مستوى جامعات وإقامات الشرق، مع وضع حد لكل السلوكيات المخالفة.