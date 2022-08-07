“الطلابي الحر” يدعم فلسطين والصحراء الغربية

أشاد بمواقف الرئيس تبون

أعرب الاتحاد العام الطلابي الحر عن إدانته الشديدة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني المقاوم والمرابط بكل قواه وفصائله العسكرية ضد المحتل الغاصب.

ودعا التنظيم الطلابي، في بيان له، الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم إلى تقديم يد العون والمساعدة والوقوف مع الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والإمكانات، مشددا بالنسبة لمختلف القوى والفعاليات الدولية على اتخاذ مواقف وقرارات صارمة ضد جرائم الحرب الإسرائلية.

كما دعا الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمصالحة الداخلية.

وفي سياق متصل، أكد نائب الأمين العام للاتحاد، خلال تدخله بالمؤتمر الرابع لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، دعم الطلبة الجزائريين المطلق للقضية الصحراوية، مشيدا بالدعم التاريخي للدولة الجزائرية لكل القضايا العادلة.

وأشار مسؤول التنظيم إلى ثبات مواقف الرئيس تبون المشرفة، حيث “سُجلت كلماته بحروف من ذهب في مختلف خطاباته، والتي وصفها بأم القضايا، في وقت هرول نظام المخزن المحتل للأراضي الصحراوية بشكل علني، للتطبيع مع الكيان الإرهابي”، على حد تعبيره.