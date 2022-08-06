الطلبة ممتنّون للرئيس تبون

أعربت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة عن دعمها المطلق لمبادرة لمّ الشمل التي أطلقها رئيس الجمهورية، مؤكدة أنها “تستدعي من الجميع وضع المصالح العليا للدولة، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية، فوق كل اعتبار، لتكون جدارا أمام الذين يتربصون ببلادنا الدوائر”.

وأكد فاتح سريبلي، الأمين العام للتنظيم، أن “الجزائر تشهد تحولات إيجابية كبرى على كل الأصعدة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية، لكن التنمية الحقيقية لن تتأتى إلا بتوفر الاستقرار”.

وشدد سريبلي، خلال كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للمنظمة، تناغم الطلبة مع توجهات السياسة العامة للدولة، ممثلة في “تلك الخطوة الجريئة التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون، خاصة بعدما برهنت الذكرى الستين للاستقلال بأن الجزائر ستبقى عصية على الأعداء، وفق تعبيره”.

واغتنم المتحدث الفرصة لشكر رئيس الجمهورية على وفائه بالتزاماته تجاه الطلبة والشباب من خلال إنشاء وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، وهي “فضاءات من شأنها فتح آفاق للصوت الحقيقي لتلك الشرائح، للتمرس أكثر في الحياة السياسية”.