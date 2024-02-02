الطلب على الكهرباء في إفريقيا عام 2024: الجزائر ضمن الأكثر نموًا

حسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة:

أفاد تقرير نشرته منصة “الطاقة” المختصة، أنه من المتوقع تسارع نمو الطلب على الكهرباء في إفريقيا خلال العامين المقبلين، ليتجاوز متوسط 4% سنويًا، بقيادة كل من نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا.

التقرير الذي اعتمد على توقعات الوكالة الدولية للطاقة للمدة 2024 و2026، يتوقع أن تكون مصر الأقل نموًا -من حيث النسبة المئوية- في الطلب على الكهرباء، في حين ستكون الجزائر ضمن الأكثر نموًا وذلك بسبب نمو الاقتصاد وزيادة الاستهلاك من قطاعي تحلية المياه والسيارات الكهربائية.

وحسب الوكالة الدولية للطاقة، شكّلت مصر والجزائر وجنوب إفريقيا 60% من الطلب على الكهرباء في إفريقيا بنهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة ثلثي الطلب الإضافي على الكهرباء في إفريقيا، بينما يلبي الغاز الطبيعي معظم الجزء المتبقي.

كما تقدر الوكالة انخفاض كثافة انبعاثات توليد الكهرباء في إفريقيا إلى 490 غرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة في عام 2026، مقابل 520 غرامًا العام الماضي.

الكهرباء في جنوب أفريقيا

عرفت جنوب إفريقيا، صاحبة الإقتصاد الأكثر تصنيعا وتطورا وتنوعا في القارة السمراء، انخفاضا للطلب على الكهرباء بنسبة تجاوزت 4 % وذلك بسبب تخفيف الأحمال والانقطاعات المتزايدة في التيار الكهربائي.

وتعاني جنوب إفريقيا أزمة كهرباء منذ عام 2018، وكان عام 2023 الأسوأ لقطاع الكهرباء، إذ اضطر إلى تخفيض الأحمال، بسبب النقص في سعة توليد الكهرباء نتيجة تدهور الأسطول القديم للمحطات العاملة بالفحم، بل تكافح السعة الجديدة بعد تعرّض بعضها لأضرار.

لكن رغم المشكلات المستمرة، تتوقع وكالة الطاقة نمو الطلب على الكهرباء في جنوب إفريقيا بنسبة 5% بحلول 2026. وهو ما ترجعه إلى عودة توليد الكهرباء النووية والوحدات المتضررة، وبدء تشغيل مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.

الكهرباء في مصر

شهدت مصر زيادة في استهلاك الكهرباء بنسبة 1.5% خلال 2023، بالرغم من سياسة تخفيف الأحمال التي اتّبعتها البلاد بسبب أزمة نقص الغاز، وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة في استهلاك الكهرباء في مصر بمتوسط 2% سنويًا حتى عام 2026، بدعم من زيادة الطلب على مكيفات الهواء.

ومع ذلك، ترى الوكالة الدولية للطاقة أن فرض أعباء جديدة على أسعار الكهرباء للمستهلكين من شأنه أن يؤدي لتباطؤ نمو الطلب على الكهرباء.

كما توقعت أن ترتفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بمصر إلى 13% بحلول عام 2026، مقابل 11% حاليًا، ما يسهم في خفض الانبعاثات.

وتستهدف مصر خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة، سواء على مستوى الكهرباء أو إنتاج النفط والغاز، بنسبة 10%، بحلول عام 2030.

الكهرباء في الجزائر

نما الطلب على الكهرباء في الجزائر خلال العام الماضي بنسبة 5%، وهي نسبة النمو نفسها تقريبًا المسجلة خلال عام 2022.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها ارتفاع إجمالي الطلب على الكهرباء في الجزائر بمتوسط قدره 5.2% سنويًا خلال المدة من 2024 حتى 2026، مدفوعًا بنمو الاقتصاد وزيادة الاستهلاك من قطاعي تحلية مياه البحر والمركبات الكهربائية.

كما تشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة في الجزائر تشقّ طريقها، رغم استمرار هيمنة الغاز على مزيج الكهرباء، بنسبة وصلت إلى 99% عام 2023، وهو ما تتوقع استمراره حتى عام 2026.

وتستهدف الجزائر تسريع نشر الطاقة المتجددة بهدف توليد 22 غيغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يقترب من قدرة الكهرباء المركبة في الجزائر حاليًا البالغة 25 غيغاواط.

الكهرباء في المغرب

زاد الطلب على الكهرباء في المغرب بنسبة 2% خلال 2023، مع استمرار تنويع مزيج التوليد، والتركيز بصورة أكبر على الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار نمو الطلب على الكهرباء في المغرب بمتوسط نمو 3.1% سنويًا حتى عام 2026.

وبلغت نسبة توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية خلال العام الماضي 80%، وفي مقدمتها الكهرباء المولدة بالفحم بنسبة 73%. وزادت الكهرباء المولدة بالفحم خلال السنوات الـ5 الماضية مقارنة بالغاز، مع توقّف الجزائر إمداد المغرب بالغاز في 2021.

الكهرباء في نيجيريا

تعاني نيجيريا من تدهور البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وهو ما ىزيد من اعتماد البلاد على المولدات الاحتياطية لتوفير 40% من استهلاك الكهرباء.

ورغم امتلاك نيجيريا قدرة مركبة من الكهرباء تصل إلى 13 غيغاواط، فإن متوسط القدرة المتاحة بلغ العام الماضي 4.5 غيغاواط فقط، بسبب تدهور وحدات توليد الكهرباء وسوء الصيانة.

وتقدّر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الكهرباء في نيجيريا ارتفع بنسبة 9% عام 2023، حيث يشكل الغاز 75% من مزيج الكهرباء.

ويُتوقع أن تكون نيجيريا الأكثر من حيث الطلب على الكهرباء في إفريقيا بمتوسط 7% سنويًا خلال المدة من 2024 حتى 2026، مع بدء تشغيل محطات جديدة تعمل بالغاز.

كما يتوقع تقرير الوكالة الدولية للطاقة للمدة 2024 و2026 نمو الطاقة المتجددة في نيجيريا خلال المدة من 2024 حتى 2026، بنسبة 8% سنويًا. وهو ما سيسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 1.8%.