الطلب على النفط يتعافى.. نمو بـ 1.2 مليون برميل في الربع الأخير

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لانكماش الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى مليون برميل يوميًا، مقابل 1.1 مليون برميل يوميًا في تقديراتها السابقة، مع توقع بلوغ متوسط الاستهلاك العالمي 103.5 مليون برميل يوميًا، وفق أحدث تقرير للوكالة الصادر أمس الجمعة.

وتوقعت الوكالة أن يبدأ الطلب العالمي على النفط في استعادة النمو خلال الربع الرابع من العام الجاري بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا، بعد تراجع حاد خلال النصف الأول من السنة، كما رجحت ارتفاع الطلب بحوالي مليوني برميل يوميًا خلال عام 2027، رغم بقاء وتيرة النمو دون المتوسطات التاريخية.

وفي جانب الإمدادات، قدرت وكالة الطاقة الدولية تراجع المعروض العالمي من النفط خلال 2026 بمتوسط 3.7 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 102.6 مليون برميل يوميًا، قبل أن يرتفع بنحو 7.5 مليون برميل يوميًا في 2027، في حال استمرار تحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأفاد التقرير بأن الطلب العالمي على النفط بلغ أدنى مستوياته في ماي الماضي عند 97.9 مليون برميل يوميًا، بانخفاض سنوي قدره 5.3 مليون برميل يوميًا، قبل أن يبدأ مسار التعافي التدريجي، حيث تتوقع الوكالة تراجع الانكماش السنوي من 4.8 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني إلى 1.7 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث، ثم التحول إلى نمو بـ1.2 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع.

كما توقعت الوكالة ارتفاع الطلب بأكثر من 8 ملايين برميل يوميًا بحلول أكتوبر المقبل مقارنة بمستويات ماي، ليتجاوز مستويات عام 2025 للمرة الأولى منذ فيفري، بدعم من زيادة استهلاك الوقود خلال موسم السفر الصيفي وعودة الطلب المؤجل.

وفيما يتعلق بالإمدادات، سجل المعروض العالمي انتعاشًا خلال جوان الماضي بزيادة قدرها 4.1 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 98.8 مليون برميل يوميًا، لكنه بقي أقل من مستويات ما قبل الحرب بنحو 9.4 مليون برميل يوميًا.

وارتفعت صادرات النفط الخليجية خلال الفترة نفسها بنحو 6.5 مليون برميل يوميًا لتبلغ 16.1 مليون برميل يوميًا، غير أنها ظلت دون متوسط ما قبل الحرب البالغ 24 مليون برميل يوميًا، في حين زاد إنتاج دول الخليج بـ 3.5 مليون برميل يوميًا، ليبقى أقل من المستويات السابقة للحرب بـ 11.4 مليون برميل يوميًا.

ورجحت وكالة الطاقة الدولية عودة السوق إلى تسجيل فائض في المعروض قرب نهاية عام 2026، شريطة استمرار تعافي حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، بما يسمح بإعادة تشغيل الحقول النفطية واستئناف نشاط المصافي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، محذرة في المقابل من أن تجدد التوترات في الخليج قد يهدد استقرار الأسواق.

وفي قطاع التكرير، توقعت الوكالة انخفاض إنتاج المصافي العالمية بـ 2.4 مليون برميل يوميًا خلال 2026، قبل أن يرتفع بـ 3.1 مليون برميل يوميًا في 2027.

وسجل إنتاج المصافي خلال جوان زيادة بـ 1.5 مليون برميل يوميًا، لكنه بقي أقل من مستويات العام الماضي بـ 6 ملايين برميل يوميًا، بسبب استمرار توقف بعض المصافي التصديرية في الشرق الأوسط، وتراجع معدلات التكرير الروسية، إضافة إلى انخفاض تشغيل المصافي الآسيوية.

كما بلغت هوامش التكرير مطلع جويلية أعلى مستوياتها في أربع سنوات، رغم انخفاض أسعار الخام، في ظل استمرار شح أسواق المنتجات النفطية، فيما تراجعت المخاوف المتعلقة بنقص وقود الطائرات بعد ارتفاع إنتاج المصافي، مقابل استمرار الضغوط على أسواق الديزل والبنزين.

وبخصوص المخزونات، كشفت الوكالة عن ارتفاع المخزونات النفطية العالمية بـ 21 مليون برميل خلال جوان، وهي أول زيادة منذ اندلاع الحرب، نتيجة ارتفاع المخزونات العائمة بـ 117 مليون برميل مقابل انخفاض المخزونات البرية بـ 96 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 62 مليون برميل خلال جوان، بعد انخفاض بـ 73 مليون برميل في ماي، بينما انخفضت المخزونات خارج المنظمة بـ 37 مليون برميل، مدفوعة بتراجع المخزونات الصينية بنحو 41 مليون برميل.