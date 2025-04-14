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“الطيارة الصفراء”.. فيلم جزائري يتوّج في كندا

الشروق أونلاين
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“الطيارة الصفراء”.. فيلم جزائري يتوّج في كندا
ح.م
لافتة الفيلم

توّج الفيلم الجزائري “الطيّارة الصفراء” للمخرجة والمنتجة السينمائية هاجر سباطة، بالجائزة الكبرى في مهرجان “رؤى إفريقية” الدولي الذي تحتضنه مونتريال الكندية، عن فئة الفيلم الروائي القصير والمتوسط.

الفيلم من إنتاج المركز الجزائري لتطوير السينما، وقد حظي بدعم من وزارة الثقافة والفنون. وشارك فيه عدد من نجوم السينما والدراما الجزائرية على غرار سيد أحمد أقومي، وفتيحة سلطان، وسهيلة معلم.

ويحكي الفيلم المتوّج قصة أغنية شهيرة، أطلقتها الشابة الجزائرية “جميلة” التي تؤدي دورها سهيلة معلم، لبكاء شقيقها الشهيد، الذي فقد حياته تحت قصف طائرات الاستعمار الفرنسي.

قبل أن تصبح الأغنية أيقونة ثورية تردّدها النسوة لرثاء ضحايا بطش المحتلّ بسكان القرى والمداشر لعشرات السنين، قبل استرجاع الجزائر سيادتها الوطنية.

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