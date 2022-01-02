الطيب لوح أمام القضاء مجددا

النظر في قضية استئناف أحكام الملف الأول في 30 جانفي

أحال قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، نهاية الأسبوع الماضي، ملف الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مع رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق بوتفليقة، طارق نوة كونيناف، على قسم الجدولة، حيث تم برمجة المحاكمة بالفرع رقم 1 للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

ويتابع الطيب لوح في ملف الحال بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تتعلق بجنح استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة لصالح رجل الأعمال طارق نوة كونيناف.

تفاصيل القضية حسب معلومات بحوزة “الشروق” تعود إلى إصدار حكم قضائي عن محكمة مستغانم يدين طارق نوة كونيناف بالحبس مع الإيداع، حيث صدر في حقه الأمر بالقبض، والسبب تهرب هذا الأخير من دفع الضرائب، ومن المفروض ووفقا للإجراءات القانونية فطارق نوة كونيناف معني بإيداع السجن حتى يفرغ الأمر بالقبض الصادر في حقه، إلا أن ذلك لم يتم وهذا بعد أن تدخل الوزير السابق للعدل الطيب لوح، ليوقف البحث ويجمد قرار القبض الصادر عن قاضي الحكم لمحكمة مستغانم.

ومعلوم أنه سبق محاكمة الوزير السابق للعدل الطيب لوح في ملف آخر وأدين بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بهذه الوقائع، التي ينتظر إعادة النظر فيها مجددا بمحكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر في 30 جانفي الجاري.