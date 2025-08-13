-- -- -- / -- -- --
للاستئناف في حكم وقائع الإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب 

الطيب لوح أمام القضاء مجددا في 19 أوت

نوارة باشوش
  • 222
  • 0
الطيب لوح أمام القضاء مجددا في 19 أوت
ح.م

يمثل الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام، الطيب لوح يوم 19 أوت الجاري، أمام مجلس قضاء الجزائر، لمحاكمته مجددا عن وقائع الإخفاء والتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وسيمثل لوح الأسبوع المقبل، أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة، أين ستواجهه المحكمة بتهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 7 جويلية الماضي حضوريا، وجاهيا وابتدائيا عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق الوزير الأسبق مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة..
كما ألزم رئيس القطب المتهم الموقوف بدفع 1 مليون دينار جزائري كتعويض عن الأضرار للخزينة العمومية، بعد أن قبل تأسيس هذه الأخيرة كطرف مدني، مع منحه مدة 10 أيام كآجال قانونية من أجل الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
بالمقابل، فإن الوزير لوح، وخلال استجوابه من طرف رئيس القطب، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث كان يردد طيلة جلسة محاكمته أنه شخص نزيه وأن الاتهامات الموجهة إليه كانت مقصودة لغرض إبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى، وقال إنه تعرض لأزمة صحية خطيرة، حيث خضع لعمليتين جراحتين، الأخيرة كانت على مستوى القلب، مؤكدا أنه صارع الموت لمدة 7 ساعات كاملة.

