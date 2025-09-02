-- -- -- / -- -- --
الجزائر
القاضي يؤجلها إلى 23 سبتمبر.. ووزير العدل الأسبق يتراجع

الطيب لوح يسحب طلب محاكمته في جلسة سرّية مغلقة

نوارة باشوش
ح.م

أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، محاكمة وزير العدل الأسبق، حافظ الأختام، الطيب لوح، المتابع بوقائع الإخفاء والتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، إلى 23 سبتمبر الجاري، بعد أن قرر سحب طلبه المتعلق بمحاكمته في جلسة سرية.
التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع، بسبب الوضع الصحي للطيب لوح، وعلى هذا الأساس قررت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة، تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري، ليلتمس الوزير الأسبق لوح سحب طلبه الذي قدمه خلال الجلسة الأولى والمتعلق بإجراء جلسة سرية ومغلقة، لأسباب قال عنها إنها “خاصة”، لكن في آخر المطاف تم تأويل الطلب من بعض الجهات على حد قول هيئة الدفاع.
ويمثل لوح في التاريخ المذكور أعلاه أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة، أين ستواجهه المحكمة بتهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 ـ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث قال إنه تعرض لأزمة صحية خطيرة، وخضع لعمليتين جراحتين، الأخيرة كانت على مستوى القلب، مؤكدا أنه صارع الموت لمدة 7 ساعات كاملة.
وقد وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 7 جويلية الماضي حضوريا، وجاهيا وابتدائيا عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق الوزير الأسبق مع مصادرة جميع الأملاك المحجوزة.

