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رياضة

الظاهرة رونالدو وتوتي ومورينيو يخطفون الأنظار في نهائي كأس مصر (فيديو)

عمر سلاتمي
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الظاهرة رونالدو وتوتي ومورينيو يخطفون الأنظار في نهائي كأس مصر (فيديو)
ح.م
الظاهرة رونالدو وتوتي ومورينيو خلال حضورهم نهائي كأس مصر

خطف الظاهرة رونالدو وتوتي والمدرب مورينيو، الأنظار بحضورهم المباراة النهائية لكأس مصر.

وأقيم نهائي كأس مصر، الذي جمع بين الأهلي والزمالن، في العاصمة السعودية الرياض، أمسية الجمعة.

وانتهت المباراة بتتويج نادي الأهلي، عقب فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة.

وأظهرت لقطات مصورة مورينيو وهو يحمل كأس المسابقة ويدخل به إلى ملعب الأول بارك، وبجانبه الظاهرة رونالدو، الذي ارتدى قميص النادي الأهلي، وتوتي الذي ارتدى قميص نادي الزمالك.

وصافح هذا الثلاثي لاعبي الفريقين، ووقفوا بجانبهم قبل انطلاق صافرة البداية.

وتفاعل مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير مع حضور النجم البرازيلي السابق رونالدو، والإيطالي فرانشيسكو توتي والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، نهائي كأس مصر.

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