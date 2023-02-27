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الظاهرة رونالدو يختار أفضل تشكيلة على الإطلاق ويضع كريستيانو في الاحتياط

عمر سلامي
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الظاهرة رونالدو يختار أفضل تشكيلة على الإطلاق ويضع كريستيانو في الاحتياط
ح.م
الظاهرة رونالدو

اختار “الظاهرة” البرازيلي رونالدو تشكيلته المثالية في كرة القدم والتي ضمت عددا من أساطير اللعبة.

وأبرز موقع “يو أو إل” “uol” خيارات الظاهرة رونالدو، في أفضل تشكيلة كرة قدم على الإطلاق، والتي ضمت الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

أما في خط الدفاع فيتواجد البرازيليين كافو وروبرتو كارلوس والإيطالي باولو مالديني والألماني فرانز بكنباور.

وفي خط الوسط، اختار رونالدو، زيكو  ورونالدينيو والراحل مارادونا، وليونيل ميسي.

أما في الهجوم فضمت التشكيلة، كل من البرازيلي رونالدو، ومواطنه الراحل الأسطورة بيليه.

ولم يقع اختيار “الظاهرة” على البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث وضعه البرازيلي على دكة البدلاء.

وقال البرازيلي رونالدو في هذا السياق: “ستكون لدى الفريق دكة بدلاء قوية ومليئة بالنجوم مثل غارينشا وريفالدو وكريستيانو وغيرهم “.

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