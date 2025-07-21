الظروف جدّ مواتية لِتنظيم “شان” 2025

وفقا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أشاد الأمين العام لـ “الكاف” فيرون موسينغو أومبا، الإثنين، بِتحضيرات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2025.

وتُجرى المنافسة في تنظيم ثلاثي بِكينيا وتنزانيا وأوغندا، ما بين الـ 2 والـ 30 من أوت المقبل. بِمشاركة المنتخب المحلي الجزائري.

وقال موسينغو أومبا للصحافة بالعاصمة الكينية نيروبي حيث قام بِزيارة إلى هذا البلد تمثيلا لـ “الكاف”: “لقد أنجزت البلدان الثلاثة كينيا وتنزانيا وأوغندا عملا كبيرا وتقدما ملحوظا خلال الأشهر الماضية. من خلال التعاون الوثيق مع فريق الكاف الموجود في الميدان منذ فترة. لا بد لي أن أشيد بِجهود الحكومات الثلاث وقادة الاتحادات الوطنية في هذه البلدان”.

وأضاف: “قمت بِتفقّد الملعب الرئيسي في كاساراني وملعب نيايو، بالإضافة إلى بعض مرافق التدريب. لم تعد هناك تساؤلات حول مدى الجاهزية، بل نحن الآن نركز فقط على التفاصيل الصغيرة لِضمان أن يكون كل شيء جاهزا بِحلول الـ 2 من أوت المقبل. سأسافر هذا الثلاثاء إلى تنزانيا التي تستضيف المباراة الافتتاحية”.

ويخوض رجال المدرب الوطني الجزائري مجيد بوقرة ثلاث مقابلات من دور المجموعات، ضد أوغندا وجنوب إفريقيا وغينيا كوناكري بِالعاصمة الأوغندية كامبالا. ومواجهة أخيرة ضد النيجر بِالعاصمة الكينية نيروبي، وبِالضبط بِملعب نيايو الذي تحدّث عنه الأمين العام لـ “الكاف”.