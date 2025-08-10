-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
أندية القسم الثاني للرابطة:

“العائدات المالية نتقاسمها جهرا ولا داعي للتكتّم”

علي بهلولي
  • 400
  • 0
“العائدات المالية نتقاسمها جهرا ولا داعي للتكتّم”
ح.م
جانب من عملية سحب رزنامة بطولة القسم الثاني.

طالب رؤساء أندية القسم الثاني رابطة الكرة التي تُشرف على تسيير بطولتهم، بِعدم التكتّم بِخصوص العائدات المالية للنقل الإلكتروني للمنافسة.

جاء ذلك على هامش سحب رزنامة بطولة القسم الثاني للموسم الجديد بِالعاصمة، الأحد.

ومعلوم أن “الفيفا” تتكفّل بِنقل أبرز مقابلات القسم الثاني، وفي كل جولة، عبر منصتها الإلكترونية. نظير منح قيمة مالية معيّنة لِاتحاد الكرة الجزائري، بعد اتّفاق مسبّق بين الطرفَين.

وأبلغ رؤساء أندية القسم الثاني (32 فريقا) الرجل الأول في رابطة الكرة لِقسم الهواة أحمد خرشي، بِضرورة مدّهم بِمعلومات وافية عن القيمة المالية المشار إليها أعلاه، بدلا من ملازمة التكتّم.

مقالات ذات صلة
مولودية الجزائر وشبيبة القبائل يتعرفان على منافسيهم في الدور التمهيدي

مولودية الجزائر وشبيبة القبائل يتعرفان على منافسيهم في الدور التمهيدي

أوّل مباراة لِشياخة مع فريقه الجديد

أوّل مباراة لِشياخة مع فريقه الجديد

علي بن دبكة مدربا جديدا لنادي شباب جامعة

علي بن دبكة مدربا جديدا لنادي شباب جامعة

بالفيديو.. دغموم يسجل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري

بالفيديو.. دغموم يسجل أول أهداف الموسم الجديد للدوري المصري

مرزقان قال لي سننال كأس العالم ولالماس هو بيلي الكرة الجزائرية

مرزقان قال لي سننال كأس العالم ولالماس هو بيلي الكرة الجزائرية

النصر الليبي في مفاوضات مع خير الدين مضوي

النصر الليبي في مفاوضات مع خير الدين مضوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد