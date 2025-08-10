“العائدات المالية نتقاسمها جهرا ولا داعي للتكتّم”

أندية القسم الثاني للرابطة:

طالب رؤساء أندية القسم الثاني رابطة الكرة التي تُشرف على تسيير بطولتهم، بِعدم التكتّم بِخصوص العائدات المالية للنقل الإلكتروني للمنافسة.

جاء ذلك على هامش سحب رزنامة بطولة القسم الثاني للموسم الجديد بِالعاصمة، الأحد.

ومعلوم أن “الفيفا” تتكفّل بِنقل أبرز مقابلات القسم الثاني، وفي كل جولة، عبر منصتها الإلكترونية. نظير منح قيمة مالية معيّنة لِاتحاد الكرة الجزائري، بعد اتّفاق مسبّق بين الطرفَين.

وأبلغ رؤساء أندية القسم الثاني (32 فريقا) الرجل الأول في رابطة الكرة لِقسم الهواة أحمد خرشي، بِضرورة مدّهم بِمعلومات وافية عن القيمة المالية المشار إليها أعلاه، بدلا من ملازمة التكتّم.