العائلات تجد متنفسا خلال السهرات الرمضانية

مسابقات دينية وندوات صحية ورياضة وترفيه

انخرطت ولايات الوطن في إحياء ليالي شهر رمضان الكريم، من خلال ندوات ومحاضرات وسهرات دينية، تحتضنها مختلف مساجد الوطن، وتحت إشراف مديريات الشؤون الدينية، وتنظيم نشاطات ترفيهية ورياضية من طرف البلديات ومديريات الشباب والرياضة.

ووجدت العائلات خلال شهر رمضان، متنفسا لها ولأولادها، من خلال مختلف النشاطات الترفيهية والدينية والرياضية التي تنظمها مختلف الهيئات عبر الوطن.

وبالجزائر العاصمة، وتنفيذا لتعليمات الوالي محمد عبد النور رابحي، حول ضرورة تنظيم فعاليات ثقافية ونشاطات فنية، من خلال إقامة حفلات ومعارض، وعرض أفلام سينمائية، وتنظيم ندوات وعروض ترفيهية وتربوية موجهة للأطفال.

وهذه النشاطات المبرمجة انطلاقا من 15 مارس وإلى غاية 19 مارس، بعد الإفطار، تحتضنها كل من قاعة ابن خلدون وسينما الساحل، الفضاءات والهياكل وقاعات المطالعة التابعة لمؤسسة فنون وثقافة، إضافة إلى الساحات العمومية والأحياء السكنية، والحدائق والغابات. كما ستحتضن مختلف دور المسنين بالعاصمة، نشاطات فنية وترفيهية.

منافسات رياضية عبر بلديات العاصمة

واحتضن الأسبوع الأول من شهر رمضان، عديد النشاطات الرياضية والترفيهية عبر ولاية الجزائر، منها احتضان الساحة العمومية ببلدية رغاية لقافلة رمضان للفنون القتالية، دورات ومنافسات في الكرة الحديدية. واحتضنت بلدية الحراش مهرجان الأغنية الشعبية من خلال مهرجانات فنية أقيمت بالساحات العمومية.

وبمنتزه الصابلات، تم تنظيم منافسات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى العديد من التظاهرات الترفيهية والرياضية والفنية تحتضنها مختلف بلديات الجزائر العاصمة رويبة، بوزريعة، باب الواد، باش جراح، هراوة، بن طلحة، براقي..

نشاطات دينية وندوات صحية بالمساجد

ومن جهة أخرى، تحتضن مختلف مساجد العاصمة نشاطات دينية متنوعة، ومنها دروس يومية قبل صلاة العشاء عبر كافة المساجد، إضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات طيلة أيام الشهر الكريم بمسجد الفتح ببلدية باب الواد، مسجد الخلفاء الراشدين ببلدية الدار البيضاء، مسجد عمرو بن العاص بالقبة، ومسجد أبي ذر الغفاري بالحراش، مسجد القدس ببلدية رويبة، ومسجد الوفاء ببراقي.

ومن جهته، يحتضن مسجد أبي بكر الصديق ببلدية خرايسية ندوة توعوية حول الحمية الغذائية للصائم في 18 مارس الجاري، بعدما سبق له تنظيم ندوة حول الغذاء الصحي لمرضى القلب برمضان.

نشاطات جوارية للجمعيّات..

وانخرطت كثير من الجمعيات في تنظيم نشاطات جوارية خلال رمضان، ومنها جمعية البركة والتي تقدم نشاطات مختلفة عبر مساجد براقي.

وتحتضن جميع مساجد العاصمة برمضان، مسابقات قرآنية وتصفيات المسابقة الولائية للقرآن الكريم والحديث، إضافة إلى تنظيم حملات للتبرع بالدم عبر بعض المقاطعات الإدارية.

ترفيه عن العائلات بقصر المعارض

وبخصوص النشاطات الترفيهية يمكن للعائلات العاصمية، ومن ولايات مجاورة الاستمتاع بأجواء تسلية وترفيه، تنظمها المؤسسة الجزائرية للتصدير والمعارض “صافاكس” بقصر المعارض نادي الصنوبر، نهاية كل أسبوع بالتزامن مع معرض “رمضان في القصر” لمختلف المنتجات الاستهلاكية.

وتشمل النشاطات الترفيهية ألعابا بهلوانية، ألعابا متنوعة، رسما وتلوينا، أشغالا يديوية.. والعديد من المفاجآت في انتظار العائلات، بحسب مؤسسة “صافاكس”. وذلك، كل أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة والنصف إلى غاية منتصف الليل. وهذه النشاطات الترفيهية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر.