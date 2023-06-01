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“العائلة تستشير”.. منصة رقمية لحماية الأطفال من المخدرات

الشروق أونلاين
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“العائلة تستشير”.. منصة رقمية لحماية الأطفال من المخدرات

كشفت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، عن إطلاق منصة رقمية “العائلة تستشير ” موجهة للأسر الجزائرية بهدف حماية الأطفال من المخدرات.

وأوضحت، كريكو، الخميس، لدى نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المنصة ستمكن العائلات من التواصل مع مختصين من أجل الإستفادة من توجيهات ومرافقة في مجال الوقاية من المخدرات.

وأكدت الوزيرة  أن  هذه المنصة تندرج في إطار  الاستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها الوزارة لحماية خاصة فئة الأطفال والمراهقين من هذه الآفة.

وأضافت كريكو أن الخلية الجوارية للتضامن هي التي تشرف على عملية التواصل مع ربات الأسر حيث   تتكون من طبيب وأخصائي نفساني، ومختص في علم الاجتماع مؤكدة أن هذه اللجان موجودة على المستوى الوطني.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه هناك، 275 خلية جوارية للتضامن تابعة لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لقطاع التضامن الوطني التي تقوم بالحملات التحسيسية والتحقيقات الاجتماعية للفئات الهشة والتواصل مع ربات الأسر في حال تسجيل  تغير في سلوك ابنائها أو شكوك في هذا الأمر.

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