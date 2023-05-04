“العائلة تستشير”.. منصة رقمية لمرافقة العائلات في الوقاية من المخدرات

ستتمكن العائلات من التواصل عبر منصة رقمية مع مختصين من أجل الإستفادة من توجيهات ومرافقة في مجال الوقاية من المخدرات، وتكفل نفسي لربات الأسر التي تلاحظ مؤشرات تعاطي المخدرات على أحد أفرادها، حسب ما أعلنت عنه اليوم الخميس 4 ماي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو.

“العائلة تستشير” هي المنصة التي أطلقتها الوزارة ومن شأنها تسهيل عمليات التواصل لفائدة العائلات خصوصا الأولياء، والاستفادة من توجيهات الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني، حسب ما قالته الوزيرة أثناء إشرافها على لقاء حول آليات الوقاية من المخدرات في الوسط الأسري حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

كريكو أضافت، حسب نفس المصدر، أن هذه الخدمة تندرج في إطار تجسيد استراتيجية قطاع التضامن الوطني التي ترمي الى عصرنة الإدارة قصد تحسين خدمات قطاعها وذلك بوضع منصات رقمية للخدمات الاجتماعية.

مثلها مثل تلك الخدمات الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين لتمكين هذه الفئات من طرح انشغالاتهم بغية التكفل بها من طرف المصالح المعنية.

وشهدت هذه الدورة “تقديم توصيات في إطار تكثيف الجهود للوقاية من المخدرات، من خلال الحملات التحسيسية والتوعوية بإشراك الجمعيات الفاعلة في الميدان والتأكيد على أهمية التنسيق مع وسائل الإعلام في مجال الوقاية من مخاطر هذه الآفة”.