العارضة البريطانية نعومي كامبل داخل مسجد بأبو ظبي (صور)

شاركت العارضة البريطانية، ذات الأصول الإفريقية نعومي كامبل متابعيها عبر الشبكات صورها من داخل مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فقد زارت العارضة البريطانية الشهيرة على زيارة الإمارات رفقة ابنتها الصغيرة.

وحرصت على قضاء أوقات ممتعة بزيارة العديد من المعالم السياحية المميزة، والتي من بينها جامع الشيخ زايد في أبو ظبي.

ونشرت كامبل لقطات من زيارتها للجامع الكبير، بصحبة طفلتها التي نادرًا ما تنشر صورا لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت العارضة وهي تتجول في أنحاء المسجد، مرتدية ملابس فضفاضة، وتضع خمارا لتغطي جزء من شعرها.

واللافت للانتباه أنها أخفت ملامح ابنتها الصغيرة في الصور، واختارت أن تلتقط الصور من الخلف، لتحافظ على خصوصية الطفلة قدر الإمكان.

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في ذات السياق عبرت عن مدى سعادتها بتلك الجولة الاستثنائية والوقت الممتع الذي قضته مع طفلتها.

وعلقت على الصور بالقول: “روعة مسجد الشيخ زايد الكبير.. شكراً لكم.. جولة تحبس الأنفاس”.

ولم تنس أيضا أن تشكر كل من تواجد معها في هذه الجولة السياحية المميزة.

ونالت الصور التي شاركتها نعومي كامبل تفاعل قطاع واسع من جمهورها وعدد من المشاهير المقربين لها، من بينهم العارضة إيرينا شايك و ألكسيا ديشامب وأوبا حسن وغيرهم.

وتداول نشطاء عبر الشبكات صور نعومي، مبدين إعجابهم بالجامع الإماراتي الذي يمزج بين الفخامة والأصالة.

كما تساءلوا إن كانت دخلت الإسلام أو ارتدت الحجاب.