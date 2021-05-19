العاصمة: استئناف رحلات القطار بعد اصلاح الخلل التقني

على مستوى محطة "آغا"

أوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم إستئناف رحلات القطارات بالنسبة لخطوط الضاحية والخطوط الكبرى بعد تسجيل خلل تقني.

وأفاد بيان للمؤسسة، أنه تم تسجيل خلل تقني في التزود بالطاقة الكهربائية مسّ مركز توجيه القطارات على مستوى محطة “آغا” بالجزائر العاصمة.

وأوضحت أن حركة قطارات خطوط الضاحية والخطوط الكبرى شهدت تذبذبا خلال صبيحة اليوم الأربعاء 19 ماي 2021، ما بين الساعة الحادية عشر (11.00) والواحدة زوالا (13.00).

وأضاف البيان، أنه تم إستئناف الرحلات بشكل عادي على الساعة الواحدة والربع بفضل التدخل السريع لتقنيي الشركة المختصين.

العاصمة: عمال القطارات يشنون حركة احتجاجية بعد الاعتداء على زميلتهم في 18 ماي

نظم عمال القطارات، الثلاثاء، حركة احتجاجية بعد تعرض زميلتهم للاعتداء على يد مجموعة من الأشخاص في محطة الورشات بالعاصمة.

وأفاد بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم تسجيل “نهار اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021، على الساعة الحادية عشر وأربعين دقيقة (11.40)، عملية اعتداء على مراقبة قطارات من طرف أشخاص في حالة مخالفة عدم اقتناء تذكرة السفر، وذلك على مستوى محطة الورشات (الجزائر العاصمة)”.

وأوضحت الجهة ذاتها أن هذا السلوك غير المقبول، دفع “عمال القطارات إلى تنظيم حركة احتجاجية، تضامنا مع زميلتهم ورفضا لمثل هذه السلوكيات العدوانية”.

وأشار إلى أن حركة القطارات ستعرف اضطرابات وتأخرات خلال هذا اليوم.

اضراب مفاجئ لعمال السكك الحديدية يشل حركة القطارات في 9 مارس

شن عمال خطوط السكك الحديدية، الثلاثاء، إضرابا شل حركة النقل بالقطارات، مخلفا استياء لدى المواطنين بسبب عدم وجود إشعار سابق.

وأكدت شركة النقل في بيان لها أن حركة سير القطارات عرفت اضطرابات في بعض الخطوط، صباح الثلاثاء، لاسيما على مستوى ضواحي الجزائر العاصمة.

واعتبرت الشركة أن التوقف عن العمل تصرف غير شرعي من طرف بعض العمال والسائقين، مقدمة اعتذارها للزبائن.

وفي وقت سابق أصدرت المؤسسة بيانا عبر صفحتها الرسمية أكدت فيه أنها تمر بمرحلة حساسة.

وأضافت أنها وجهت في وقت سابق إعلان إلى مستخدميها بغية تصحيح الأوضاع واستدراك مكامن الخلل، مؤكدة أن عملية التدقيق كشفت عن الكثير من النقائص والتجاوزات التي تعمل على معالجتها.

من جهة أخرى، أوضح بيان للإتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدة أن الإضراب جاء تضامنا مع زملائهم في ولايتي سوق أهراس وعنابة المضطهدين حسبهم من الإدارة.

وعبر العديد من المواطنين في حديثهم ‘للشروق نيوز’ عن استيائهم من الإضراب الذي شنه عمال السكك الحديدية بدون سابق إشعار.