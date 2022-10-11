العاصمة الأكثر “فرانكفونية” في العالم ليست باريس.. وهذا ترتيب الجزائر

فرنسا هي مهد لغة موليير التي يستخدمها نحو 321 مليون شخصا، ما يجعلها خامس لغات العالم الأكثر انتشارا بعد الصينية، الإنجليزية، الإسبانية، والعربية. لكن المثير في الأمر أن باريس ليست هي العاصمة الأكثر نطقا بالفرنسية.

فحسب ما رصده تقرير لصحيفة “لوفيغارو”، فإن عاصمة أخرى في القارة الإفريقية تتحدث اللغة الفرنسية أكثر من عاصمة فرنسا نفسها، وهذا بالنظر إلى الفرق في التعداد السكاني بين العاصمتين.

والعاصمة التي تحصي أكبر عدد من الناطقين بالفرنسية في العالم، هي عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، التي يبلغ عدد سكانها 12.83 مليون نسمة حسب تقديرات حديثة.

ويتحدّث نصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 90 مليون نسمة اللغة الفرنسية حسب الصحيفة، ما يجعل كينشاسا أكثر فرانكفونية من باريس التي لا يتجاوز عدد سكانها 2.16 مليون.

أما عاصمة الجزائر فقد وضعتها مجلة “جيو” في المركز الثامن، بين عواصم العالم الأكثر استخداما للفرنسية، نقلا عن بيانات المنظمة الدولية للفرانكفونية.

عواصم العالم الأكثر استخداما للفرنسية: