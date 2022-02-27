العاصمة: القبض على مجموعة أشرار احتجزت عائلة داخل منزلها

تمكنت مصالح أمـن ولاية الجزائر، ممثلـة فـي فرقة الشرطة القضائية بـأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة، من الإطاحة بجماعة أشرار عن قضية سرقة مركبة بعد احتجاز أفراد عائلة داخـل منزلها.

وأوضح بيان لأمن العاصمة أن عناصر الشرطة تمكنت مـن توقيـف 05 أشخاص مشتبه فيهم، مع استرجاع مركـبة محـل سرقة وحجـز 270 قرص مـؤثر عقلـي، وهـذا بعـد تمديد الاختصـاص إلى ولاية مجاورة والتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية لذات الولاية.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونيـة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضية تكوين جمعيـة أشـرار لغـرض الإعـداد لجنايـة السرقة الموصوفة المقترنـة بظـرف التسلق والكسر والإحتجـاز، الضـرب والجـرح العمـدي بواسطة سلاح أبيض، مـع تحـريض حياة طفـل للخطـر، سـرقة مركبـة تـحـت طـائلـة التهديـد مـع استرجاعها وإخفـاء أشياء مسروقة، حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة.