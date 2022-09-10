العاصمة: تذبذب التزويد بمياه الشرب في عين البنيان.. “سيال” توضح

أوضحت شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر (سيال) يوم السبت في بيان، أن تذبذب التزويد بمياه الشرب في بلدية عين بنيان، يرجع إلى أشغال إصلاح بعد وقوع 4 تسرّبات على مستوى القناة الرئيسية.

وبدأت أشغال إصلاح التسرّبات التي ستؤثر على تزويد سكان بلدية عين البنيان بمياه الشرب منذ منتصف نهار السبت. وسيستمرّ التذبذب إلى منتصف نهار يوم الأحد، حسب بيان سيال.

وأوضحت سيال في بيانها أنها ستعمل على توفير شاحنات مزوّدة بصهاريج، لتزويد المستهلكين ذوي الأولوية، على غرار المؤسسات الاستشفائية، بمياه الشرب طيلة فترة الانقطاع.