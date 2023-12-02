العاصمة: تسوية 167 مشروعا عالقا ومنح 131 رخصة استغلال استثنائية

أكدت مصالح ولاية الجزار أنه تم تسوية وضعية 167 مشروعا عالقا ومنح 131 رخصة استغلال استثنائية في إطار رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية.

تم عرض ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة الإنتاج الصيدلاني علي عون لولاية الجزائر العاصمة.

وأفاد بيان للولاية أن الوزير عون استمع رفقة والي العاصمة محمد عبد النور رابحي إلى عرض مفصل حول وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والنشاط الصناعي بولاية الجزائر.

كما استمع الطرفان إلى عرض حول الحصيلة السنوية لنشاط اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، وهذا قبيل الشروع في زيارة العمل والتفقد التي ستقود الوزير رفقة الوالي والوفد المرافق لهما إلى عديد المواقع بإقليم ولاية الجزائر.

تابع بيان الولاية أنه “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية إلى رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، فقد باشرت اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، التي تم استحداثها من طرف الوالي، شهر أكتوبر سنة 2022، عملها ونشاطها المتمثل في تسوية وضعيات المشاريع العالقة ومنح رخص الاستغلال.

وأضاف البيان” قامت اللجنة بتسوية وضعية 167 مشروعا عالقا، وذلك من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية، منها 131 رخصة استغلال استثنائية، وهو ما سمح بتوفير 15000 منصب شغل نظامي دائم، منها 800 منصب مستحدث ابتداءً من شهر أكتوبر من السنة الماضية.”