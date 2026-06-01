العاصمة تعزز شبكة الطرق بثلاثة مشاريع جديدة لتخفيف الازدحام المروري

منطقة بريجة في الاتجاهين نحو اسطاوالي ونحو زرالدة

دخلت ثلاثة مشاريع جديدة حيز الخدمة في إطار تجسيد مشاريع “المخطط الأصفر” الخاص بالنظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، وذلك بهدف تسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الضغط المروري عبر عدد من المحاور الحيوية.

وشملت المشاريع وضع منفذ جديد يربط الطريق الوطني رقم 63، الرابط بين بلديتي الدويرة وخرايسية، بالطريق الاجتنابي الثاني على مستوى ملعب “علي عمار” بالدويرة، بما من شأنه تحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

كما تم فتح جزء من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي بابا حسن وأولاد فايت، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة هذا المحور على استيعاب حركة المرور المتزايدة.

وفي السياق ذاته، تم فتح منشأة فنية جديدة بمنطقة بريجة في الاتجاهين نحو اسطاوالي ونحو زرالدة، وذلك ضمن مشروع توسعة مداخل منطقة التوسع السياحي سيدي فرج ومفترق الطرق المؤدي إلى المركب السياحي بزرالدة. وتهدف هذه المنشأة إلى تفادي نقاط التقاطع وتنظيم الحركة المرورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة على هذا المحور.

وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود المتواصلة الرامية إلى عصرنة البنية التحتية للعاصمة وتحسين ظروف تنقل المواطنين، في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير المدينة وتعزيز جاهزية شبكتها الطرقية.