العاصمة: تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز أزيد من 14 مليار سنتيم

العاصمة: تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز أزيد من 14 مليار سنتيم
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 4 أشخاص، تنشط في مجال تبيض الأموال والغش الضريبي،  وذلك بعد عملية مكنت من  حجز أزيد من 14 مليار سنيتم.

وحسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للأمن الوطني فإن “العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، جاءت إثر إستغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والغش الضريبي، التحريات التي قامت بها المصلحة المعنية مكنت من تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم تباعا مع ضبط 14 مليار و275 مليون سنتيم جزائري ومركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه الأموال”.

وأضاف البيان أنه “تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد، وفقا لملف إجراءات جزائية”.

