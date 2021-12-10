العاصمة: تفكيك شبكة مختصة في تزوير الشهادات الطبية

تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر، من توقيف عصابة متكونة من 7 أشخاص مختصة في تزوير الأختام والشهادات الطبية.

وأعلنت شرطة الجزائر العاصمة في بيان لها، الجمعة، أن مصالح مقاطعة الدار البيضاء تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية عن قضية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام، المشاركة والبيع الغير مشروع للمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

وأكدت أن العملية مكنت من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة، يستخدمون وصفات طبية مزوة عليها أختام مقلدة خاصة بالأطباء بعرض إقتناء المؤثرات العقلية.

وكشفت المصالح ذاتها أنها قامت بحجز 4 دفاتر خاصة بوصفات طبية مزورة، و80 وصفة طبية مزورة، بالإضافة إلى 18 ختم مقلد على شكل سبائك معدنية صغيرة الحجم.