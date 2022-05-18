العاصمة: توقيف 13 شخصا بتهمة زرع الرعب داخل الأحياء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش من إيقاف 13 شخصا متهمين بزرع الرعب داخل حي سكني باستعمال أسلحة بيضاء والتحريض على التجمهر المسلح، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أن فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الحراش تمكنت من “وضع حد لعصابة أحياء بتهمة زرع الرعب داخل حي سكني، المشاجرة في الطريق باستعمال أسلحة بيضاء والاخلال بالنظام العام مع عرقلة مهام القوة العمومية، التحريض على التجمهر المسلح والتدخل من أجل تسهيل فرار الموقوفين”.

وقد تم توقيف 13 شخصا وحجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأنواع، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وفقا لذات البيان.

وتمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة باب الوادي، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة (6) أشخاص وحجز كمية من المخدرات واسلحة بيضاء، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لذات المصالح.

وحسب ذات المصدر فإن مصالح أمن ولاية الجزائر, ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة باب الوادي, تمكنت من “وضع حد لجماعة إجرامية منظمة في قضية حيازة قصد البيع والشراء والتخزين للمخدرات من نوع القنب الهندي والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة (هيروين), حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي”.

وأضاف المصدر نفسه أن “قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا, تمكن خلالها عناصر الفرقة من توقيف شبكة إجرامية تتكون من ستة (6) أشخاص مسبوقين قضائيا, ينحدرون من ولاية الجزائر, مع حجز 34.79 غرام من المخدرات الصلبة (هيروين), 75.4 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي, 335 قرص من المؤثرات العقلية, 5 أسلحة بيضاء من مختلف الإحجام والأنواع, 6 هواتف نقالة”.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.