العاصمة: جمع 65 طنا من الخبز عبر 26 بلدية خلال شهر رمضان

حسب مؤسسة نات كوم

كشفت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة نات كوم، نسيمة يعقوبي، أنه تم خلال شهر رمضان جمع 65 طنا من الخبز على مستوى 26 بلدية تابعة لولاية الجزائر العاصمة .

وقالت يعقوبي، السبت، في تصريح للموقع الاخباري للتلفزيون الجزائري إن مؤسسة “نات كوم” قامت بجمع 10 ملايين طن من ورق الكارتون يوميًّا خلال شهر رمضان على مستوى 26 بلدية.

أمّا بخصوص عمل مؤسسة “نات كوم” خلال أيام عيد الفطر المبارك،أكدت نسيمة يعقوبي أن المؤسسة جندت كل أعوانها على مستوى الأحياء والفضاءات العمومية لجمع مختلف النفايات.