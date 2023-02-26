طرابلس تحتضن المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية

تحت شعار "النساء والفتيات في المنطقة العربية"

تحتضن العاصمة الليبية طرابلس المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان “النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة” يومي 27-28 فبراير الجاري .

وينعقد المؤتمر برئاسة ليبيا بصفتها رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الراهنة، ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية يتم مناقشتها عبر أربع جلسات عمل، إذ تشهد كل جلسة عرض مجموعة من التقارير الوطنية العربية حول المحور محل النقاش، ويعقب ذلك عرض دراسة إقليمية، معدة من منظور عربي مقارن، وتبني على نتائج التقارير الوطنية.

وفي السياق، فتتعلق الدراسة الأولى التي أعدها الأستاذ الدكتور سعيد خمري بـ”قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية”، أما الثانية فتخص “قوانين العنف والتحرش في أماكن العمل” من إعداد الدكتورة جلنار واكيم، في حين تقدم الدراسة الثالثة الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية، حول “أنظمة الضمان الاجتماعي في مجال صحة المرأة”، لتتمحور الدراسة الرابعة حول “تمكين الناجيات من العنف في الحروب والنزاعات والاحتلال والإرهاب” من إعداد الدكتورة أمل فاضل، فيما أعد التقارير الوطنية المقدمة في كل محور نخبة من الخبراء العرب.

ومن جهتها ، قالت الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية إن المؤتمر العام التاسع للمنظمة يناقش مجموعة من القضايا المهمة والراهنة للنساء والفتيات في المنطقة العربية، وأوضحت أن عنوان المؤتمر يعبر عن فلسفته؛ حيث “تشير التحديات المتقاطعة إلى حقيقة التداخل فيما بين قضايا المرأة في المجالات المختلفة وكيف أنها مهما اختلفت زاوية المقاربة، سواء من جهة قضية الصحة أو الحماية الاجتماعية أو مناهضة العنف أو المشاركة السياسية..الخ، فإنها تتقاطع-تضيف- من حيث أصول المشكلات وارتباطها بالنظرة المجتمعية إلى المرأة ومدى تقدير مكانتها وأدوارها.