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العاصمة: طرق مغلقة وحركة سير مضطربة عبر هذه المناطق

الشروق أونلاين
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العاصمة: طرق مغلقة وحركة سير مضطربة عبر هذه المناطق

تسبب تراكم مياه الأمطار المتساقطة صبيحة الخميس إلى غلق العديد من الطرقات وعرقلة حركة السير، عبر العديد من بلديات العاصمة .

وأعلنت الصفحة المختصة في الإعلام المروري أن الطريق بين دالي إبراهيم وبن عكنون مغلق بسبب تجمع للمياه على مستوى ملعب 5 جويلية.

كما نبه ذات المصدر إلى إزدحام مروري حاد على مستوى طريق بوزريعة، مما تسبب في حركة سير جد مضطربة.

وأشارت الصفحة أيضا إلى إزدحام مروري حاد على مستوى الطريق الوطني رقم 11 خاصة على مستوى مدينة رايس حميدو بإتجاه باب الواد لتواجد الأتربة في الطريق.

من جهتها أكدت صفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني أن حركة السير بطيئة بالطريق السريع الجنوبي الرابط بين ولايتي تيبازة والجزائر بالضبط في شطره الرابط بين بلديتي الشراقة وبن عكنون، وكذلك في شطره الرابط بين بن عكنون و زرالدة في كلا الإتجاهين.

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