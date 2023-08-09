-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

العاصمة: عودة مصعد “بور سعيد” الميكانيكي للخدمة وهذه مواقيته

الشروق أونلاين
  • 301
  • 0
العاصمة: عودة مصعد “بور سعيد” الميكانيكي للخدمة وهذه مواقيته

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن عودة المصعد الميكانيكي الرابط بين “بور سعيد” ومحطة القطار الجزائر العاصمة، حيز الخدمة.

وجاء في بيان للمؤسسة: “في إطار تسهيل تنقلات المواطنين، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها زبائنها الكرام عن عودة خدمة المصعد الميكانيكي الرابط بين بور سعيد ومحطة القطار الجزائر العاصمة, يوم 8 أوت 2023”.

وفيما يتعلق بساعات العمل، أوضح البيان أنها تمتد من الساعة 6 صباحا الى غاية 19 مساء.

كما أفادت المؤسسة أن المصعد يضمن التنقل السريع والآمن لجميع المواطنين وخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى.

كما يسهل تنقل التجار بما أنها تعد منطقة تجارية تحتوي على المحلات التجارية.

المصعد سيكون مفتوحا بين السادسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساءا وسعر التذكرة يكون 10 دج.

666

مقالات ذات صلة
الأولى عربيا وإفريقيا.. “الشخشوخة” الجزائرية تدخل العالمية

الأولى عربيا وإفريقيا.. “الشخشوخة” الجزائرية تدخل العالمية

الجيش على استعداد تام لمواجهة أي خطر يمس الجزائر

الجيش على استعداد تام لمواجهة أي خطر يمس الجزائر

خلايا مطاردة للمتورطين في المناورات عبر الطرقات

خلايا مطاردة للمتورطين في المناورات عبر الطرقات

البحر يلفظ جثة الطفل حارث.. ويلتهم آخر ببجاية

البحر يلفظ جثة الطفل حارث.. ويلتهم آخر ببجاية

أسعار السيارات المستعملة تلتهب بوهران

أسعار السيارات المستعملة تلتهب بوهران

منع أي إعلان ورقي بالمؤسسات الجامعية

منع أي إعلان ورقي بالمؤسسات الجامعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد