العاصمة: عودة مصعد “بور سعيد” الميكانيكي للخدمة وهذه مواقيته

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن عودة المصعد الميكانيكي الرابط بين “بور سعيد” ومحطة القطار الجزائر العاصمة، حيز الخدمة.

وجاء في بيان للمؤسسة: “في إطار تسهيل تنقلات المواطنين، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها زبائنها الكرام عن عودة خدمة المصعد الميكانيكي الرابط بين بور سعيد ومحطة القطار الجزائر العاصمة, يوم 8 أوت 2023”.

وفيما يتعلق بساعات العمل، أوضح البيان أنها تمتد من الساعة 6 صباحا الى غاية 19 مساء.

كما أفادت المؤسسة أن المصعد يضمن التنقل السريع والآمن لجميع المواطنين وخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى.

كما يسهل تنقل التجار بما أنها تعد منطقة تجارية تحتوي على المحلات التجارية.

المصعد سيكون مفتوحا بين السادسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساءا وسعر التذكرة يكون 10 دج.

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