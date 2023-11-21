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الجزائر

العاصمة غير معنية.. هذه نقاط بيع سيارات “شيري”

الشروق أونلاين
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العاصمة غير معنية.. هذه نقاط بيع سيارات “شيري”

كشفت شركة “auto leader company” ممثل علامة “شيري” في الجزائر عن  نقاط بيع سيارتها والموزعة عبر 20 ولاية.

وحسب منشور للشركة فإن نقاط بيع سيارات شيري موزعة عبر 20 منطقة، في انتظار الاعلان عن باقي النقاط المتواجدة بولايات أخرى في الأيام المقبلة.

وأشارت الشركة إلى أن صالة العرض  المتواجدة بحيدرة (الجزائر العاصمة) غير معنية بعملية البيع في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق كشفت “شيري الجزائر”  عن انطلاق عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات ابتداءً من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

كما أكدت الشركة أنها ستقوم  قريبا  بالكشف عن نقاط بيع وكلائها المعتمدين، أين يمكن للمهتمين الاطلاع على أسعار السيارات والملف المطلوب.

وبتاريخ 9 نوفمبر الجاري، أعلنت شركة “auto leader company” عن الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات الصينية “CHERY” في الجزائر بحلتها الجديدة، حيث عرضت معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وأسعارها.

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