العاصمة: فتح التسجيلات لدورات تكوينية جديدة في القطاع الفلاحي

أعلنت الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، الأربعاء، عن بدء التسجيلات في دورات تكوينية متخصصة في مجالات متعددة تهدف إلى تعزيز المهارات والمعرفة في القطاع الفلاحي.

وحسب بيان للغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، فإن الدورات التكوينية تشمل البرامج التالية:

النباتات الطبية والعطرية.

استخلاص الزيوت النباتية والأساسية.

تربية النحل، تربية الملكات واستخلاص سم النحلة.

تربية الحلزون.

وتستهدف هذه الدورات الفلاحين، أبناء الفلاحين، حاملي المشاريع، الطلبة، والمهندسين الزراعيين، وذلك بهدف تحسين الخبرات والممارسات الفلاحية.

وعلى الراغبين في التسجيل التوجه إلى مقر الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، الكائن في قصر المعارض الصنوبر البحري بالمحمدية، أو الاتصال عبر الرقم 50 51 79 023 للحصول على مزيد من التفاصيل.