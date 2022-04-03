العاصمة: مخطط أمني خاص بشهر رمضان المبارك

اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر تدابير خاصة بحلول شهر رمضان الكريم، لتأمين المواطنين وممتلكاتهم لاسيما بعد تخفيف البرتوكول الصحي المتعلق بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان عن ذات الجهاز الأمني.

وأوضح نفس المصدر، أن تشكيلات أمنية ستعمل على ضمان التغطية الأمنية بمختلف قطاعات الاختصاص، وذلك على مستوى الأسواق والمساجد والأماكن والساحات العمومية وأماكن التسلية والترفيه وصولا إلى محطات نقل المسافرين (البرية و السكة الحديدية والميترو والترامواي)، والتي تعرف إقبالا واسعا خلال الشهر الفضيل.

وسيكون لمصالح أمن الولاية مهام خاصة بتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص من خلال اتخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة لتنظيم هذه التظاهرات.

كما ستعمل ذات الوحدات على تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع، ناهيك عن تأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذروة.

وأضاف البيان، أن الأفواج الميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعمة بتشكيلات أخرى، ستعمل على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين، مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحضائر غير الشرعية، وكذا ردع المخالفات المتعلقة بالصحة والبيئة.

كما ستتولى فرق أنشطة أخرى بمواجهة قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات.